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Nordrhein-WestfalenDrei Tote bei Brand in Monschau in der Eifel

Ein Feuerwehrmann holt während einer Einsatzübung einer Freiwilligen Feuerwehr eine Leiter vom Dach eines Einsatzfahrzeugs. (Symbolbild)
Ein Feuerwehrmann holt während einer Einsatzübung einer Freiwilligen Feuerwehr eine Leiter vom Dach eines Einsatzfahrzeugs. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Mitten in der Nacht fängt es im Eifelort Monschau an zu brennen. Die Folgen sind verheerend.

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Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Monschau nahe Aachen sind in der Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. Darüberhinaus sei niemand verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Anfangs war von etlichen Verletzten die Rede gewesen. In dem Mehrfamilienhaus hätten sich etwa 30 Personen aufgehalten. Das Gebäude sei evakuiert worden. Wie der Brand entstanden sei, müsse noch ermittelt werden.

Den Angaben zufolge brach das Feuer gegen 1.30 Uhr aus. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen an.

In unmittelbarer Nachbarschaft des Mehrfamilienhauses in einem Gehöft-Komplex befindet sich auch ein Wohnheim für Senioren und geistig behinderte Menschen. Dieses sei von dem Feuer aber nicht betroffen gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Das Wohnheim sei auch nicht evakuiert worden. Zuvor hatten der Radiosender Aachen AC und die Aachener Zeitung berichtet.

© SZ/dpa/dta - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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