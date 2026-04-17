Bevor die Schwestern Melanie und Karola Weimar ein letztes Mal zu Bett gingen, schauten sie mit ihrem Vater einen Film. Danach, um kurz nach zehn an diesem Sonntagabend im August 1986, legten die fünf und sieben Jahre alten Mädchen ihre Haarspangen ab und gingen in ihr Kinderzimmer, wo sie noch mit dem Vater beteten. Eine halbe Stunde später legte sich auch er, Reinhard Weimar, in sein Bett.