Gani Çatan , 33, türkischer Amateurfußballer, hat schnell erkannt, dass Möwen keine Schwalben machen. Wie Videoaufnahmen zeigen , rettete Çatan einer Möwe, die während eines Fußballspiels in der Luft von einem Ball erwischt worden war, mit einer Reanimation das Leben. „Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück“, berichtete der Kapitän von Istanbul Yurdumspor der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Mit Erfolg: Nachdem die Möwe wieder zu atmen begonnen hatte, trug Çatan sie vom Spielfeld zu den Sanitätern, die den Vogel weiter versorgten. „Es ist schön, ein Leben gerettet zu haben. Das war wichtiger als der Aufstieg“, sagte Çatan, nachdem seine Mannschaft das Spiel verloren hatte.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa)

Kate Hudson, 46, Schauspielerin, will nicht an Schlusspunkten rütteln. „Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er kein Interesse hat – dann bin ich weg“, erzählte die 46-Jährige in der „Howard Stern Show“. Sie erinnere sich, dass ein Mann einmal mit ihr Schluss gemacht habe und sagte: „Ich glaube einfach, ich kann das nicht mehr.“ Sie habe gesagt: „Okay“, so Hudson. „Und er sagte: Nun, willst du darüber reden? Und ich meinte: Nein. Nicht wirklich.“ Der Mann habe „immer weiter“ mit ihr rückblickend über die Beziehung sprechen wollen, und sie habe nur gemeint: „Nein, es ist vorbei. Wir sind getrennt. Und jetzt willst du dich mit mir darüber verbinden, dass wir nicht mehr zusammen sind?“ Hudson ist bekannt aus Filmen wie „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ (2003).

(Foto: James Manning/PA Wire/dpa)

Jessie Buckley, 36, Schauspielerin („Hamnet“), hat ihre Karriere einem spendablen Fremden zu verdanken. Die Irin hatte in London einen Platz an der renommierten Royal Academy of Dramatic Art (RADA) ergattert, nach kurzer Zeit musste sie das Studium jedoch wegen finanzieller Probleme unterbrechen, erzählte Buckley in einem Podcast des Branchenmediums The Hollywood Reporter. Sie habe dann in einem Londoner Privatclub gesungen. „Und in diesen Zeiten im Ivy Club gab es einen Mann namens Tony, der mich singen gesehen hatte und das Theater liebte.“ Tony habe ihr gesagt, dass er ihr helfen wolle. „Und er bezahlte mir dankenswerterweise meine Ausbildung an der RADA und meinen Aufenthalt in London, was ich mir sonst wahrscheinlich nicht hätte leisten können.“ Buckley schloss ihr Studium an der RADA 2013 ab. Ihre Performance im Drama „Hamnet“ brachte ihr ihre zweite Oscar-Nominierung ein.