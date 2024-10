Zug fahren in … Hessen

Im Ruhebereich des ICE nach Lübeck, kurz nach dem Halt in Fulda. Ein betagter Herr schleppt seinen Koffer durch den Wagen, jemand hilft, das Gepäck auf die Ablage zu wuchten. Nachdem der Mann Platz genommen hat, klappt er ein Seniorenhandy auf und beginnt zu tippen. Offenbar ein Spiel, in dem Fische vorkommen – bei jedem Tastendruck ist ein „Blubb!“ zu hören. Erste nervöse Zuckungen unter den Fahrgästen. Dann klingelt das Handy. „Hallo? Gut, dass du zurückrufst! Ja … alles in Ordnung. Ja, meine Tabletten hab ich genommen … Hör zu, warum ich angerufen habe: Ich habe mein Gebiss bei euch vergessen, wahrscheinlich im Bad. Oder auf dem Nachttisch!“ Längere Ausführung am anderen Ende der Leitung. Dann der Handybesitzer: „Ach, nicht? Hm, vielleicht doch im Koffer. Na dann.“ Kollektives Aufatmen. Und im nächsten Moment: „Blubb!“ Violetta Simon