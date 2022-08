An einem Hotelpool in Zell am See hat ein überambitionierter Vater einen großen Auftritt als Lebensretter - der eher peinlich endet. Drei Anekdoten aus aller Welt.

Mitten in... Zell am See

Detailansicht öffnen Illustration: Marc Herold

Im Hotelpool zwischen lauter Kleinkindern mit Schwimmflügeln beeindruckt ein vierjähriges Mädchen mit seinen Schwimmkünsten. Sogar tauchen kann es schon, windet sich wie eine Meerjungfrau durchs Wasser und kann dabei beachtlich lange die Luft anhalten. Da kommt ein junger Vater aus der Umkleidekabine. In den zwölf Monaten nach der Geburt seines ersten Kindes hat er gelernt, die überall lauernden Gefahren rasch zu erkennen. Er sieht die vierjährige Badenixe, wie sie unter Wasser die Arme ausbreitet, und handelt. Im David-Hasselhoff-Stil springt er ins Wasser, um das Kind zu retten. Ach, sie kann schon schwimmen? Erstaunen und Scham stehen ihm ins Gesicht geschrieben, als er sich bei der Mutter entschuldigt. Eine andere Frau im Wasser hat Mitleid, tätschelt den Oberarm des ambitionierten Vaters und sagt: "Sah aber gut aus!" Kerstin Lottritz

Mitten in ... Berlin

Detailansicht öffnen Illustration: Marc Herold

Schlange stehen beim sudanesischen Imbiss in Neukölln, bei dem sich für gewöhnlich vegane Studenten, Tätowierer und Barfuß-Menschen stärken. Irgendwann ist eine Frau um die 60 an der Reihe, und diese Frau ist eine Erscheinung. Breites Kreuz, sonnengegerbte Haut, wacher Blick, die Achillesfersen bedeckt von robusten Arbeitsschuhen, weshalb man als Beobachter davon ausgehen muss: Die haut nichts um. Der Imbiss-Mann scheint zu wissen, wen er da vor sich hat, und schaufelt großzügig gebratenes Hühnchen, Gemüse und Erdnusssoße in das von ihr bestellte Brot. Der Blick der Frau folgt seinen Schaufel-Bewegungen. Bis die Zange bei der Schale mit den Tomatenscheiben ankommt. Die Frau gibt ein Brummen von sich. Der Imbiss-Mann merkt irritiert auf: Nanu? "Dit weeste doch", sagt sie. "Ick bin allergisch auf Tomaten." Marcel Laskus

Mitten in ... Mazunte

Detailansicht öffnen Illustration: Marc Herold

Eine Strandbar in Mazunte, einem Ort mit Hippie-Flair an der Pazifikküste von Mexiko. Es ist später Vormittag, ein paar Touristen frühstücken Bowls mit Obst und trinken Smoothies. Man hat sich gerade niedergelassen, um einen ordentlichen Schock zu verarbeiten. Genauer soll darauf hier nicht eingegangen werden, belassen wir es bei den Stichworten Delfin-Watching-Ausflug, Fischerboot, plötzliches Unwetter, Seenot. Man bestellt also eine Runde Schnaps: Mezcal, den etwas weniger bekannten Bruder des Tequila. Den netten Barmann, der hier den Laden schmeißt, lädt man in einem Anflug von posttraumatischer Großzügigkeit auf ein Glas ein. Er bedankt sich, zögert aber. "Ich habe ja hier die Verantwortung", sagt er mit einem Blick auf die Strandbar. Dann denkt er kurz nach, seine Miene hellt sich auf: "Aber ich werde ein wenig Gras rauchen!" Christian Helten

