Mitten in ... Zadar

Besuch bei der Familie in Kroatien. Ein Katzenjunges liegt verletzt vor dem Supermarkt, offenbar vom Auto angefahren. Vorsichtig packen die Kinder die Katze in eine Decke, bringen sie zum Tierarzt. Nach mehreren Operationen ist das Bein halbwegs geflickt. Die Familie nimmt die Katze in den Kreis ihrer Tiere auf: neben einem Kater auch der 24 Jahre alte Papagei Bubi. Die kleine Katze bekommt den Namen Mut, nach der ägyptischen Göttin. Sie wird mit dem Löffel gefüttert, zum Katzenklo getragen, bis sie wieder laufen kann. Die Tage vergehen, ein Ausflug der Familie steht an. Bei der Rückkehr: ein Meer aus grünen Federn im Haus. Mutter und Kinder verfolgen die Spuren, das Unglück vor dem inneren Auge. Es muss ein furchtbares Gemetzel gewesen sein. Unter dem Esstisch liegt ein zerfetzter Bubi, Mut leckt sich das Fell. Katzen kennen eben keine Dankbarkeit. Annette Reuther