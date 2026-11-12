Die Wiesn in München ist lange vorbei, als man in Japan noch deutsche Bierkultur feiert. Am Skytree, einem der höchsten Gebäude der Welt, ist ein winziger Ableger des größten Volksfests der Welt geboten: deutsches Bier (Paulaner, Hofbräu, Warsteiner), deutsches Essen (interessante Interpretationen verschiedener Wurst- und Laugenspezialitäten) und deutsche Bierbänke. Bier und Essen bedürfen gegenüber den Einheimischen keiner weiteren Erklärung. Für Bierbänke scheint das nicht zu gelten: Sie wurden mit Warnschildern an den Enden versehen. Auf Japanisch, Englisch und Chinesisch steht dort: „Hier bitte nicht sitzen, Umkipp-Gefahr!“ Ähnliche Schilder wären auch auf dem Münchner Original ratsam, um den ein oder anderen Bierbankunfall zu vermeiden. Fraglich jedoch, ob der Hinweis nach einer Mass zu viel noch wirkt. Anahí Martina Sánchez

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Ferrara

Achtung, dieser kleine Text bietet leider nichts außer einem Klischee über Italien und seine Menschen. Aber wenn es doch wahr ist! „Convento S. Francesco“ steht auf der Gegensprechanlage in der Via, die zu Ehren von Girolamo Savonarola benannt ist, dem berühmten Dominikaner aus Ferrara, der 1498 wegen seiner Kritik an Papst und Kirche in Florenz erst gehängt, dann verbrannt und schließlich in den Arno gekippt worden war. Eine Frau mittleren Alters klingelt, schwarze Bluse, schwarze Hose. Die rechte Flügeltür geht auf, ein hagerer Priester betritt die Schwelle. Er macht nur das Kreuzzeichen über der Frau, dann geht sie zügig weiter. Beim Klingeln, beim Gesegnetwerden, beim Weitergehen – nie schaut sie hoch oder den Priester an. Mit der linken hält sie ein rosa Handy ans Ohr. Sie telefoniert einfach immer weiter. Detlef Esslinger

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... München

Die Zeit zum Umsteigen am Max-Weber-Platz variiert täglich. Zwischen drei und zwölf Minuten kann es dauern, bis die Tram der Linie 19 kommt, um einen direkt bis vor die Haustür der SZ zu transportieren. Von der Wartezeit hängt ab, ob ein Abstecher in die Cafeteria der Volkshochschule möglich ist. Es gibt wenige so sehr geeignete Orte für den Start in den Tag. Sanfte Klavierklänge liegen in der Luft, die Betreiberin kennt die Bestellung bereits, und der Kaffee schmeckt hervorragend. Nur die Öffnungszeit 8.30 Uhr ist manchmal kritisch, wenn man ausnahmsweise ein paar Minuten früher dran ist. Man hat den Wachmacher auf dem Weg zum Büro eigentlich schon abgeschrieben, da läuft einem aufgeregt die Betreiberin hinterher. „Ihr Cappuccino ist gleich fertig!“, ruft sie lächelnd. Also wieder umgedreht und sich riesig gefreut. Florian Kaindl

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