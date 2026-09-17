Ein brütend heißer Tag, im Tessiner Verzasca-Tal sucht ein recht internationales Publikum unter einer alten Steinbrücke Abkühlung. Man sieht Frauen mit Kopftuch, einen Mann mit Turban, hört nicht einzuordnende Sprachfetzen. Das Wasser im Fluss: eiskalt, türkis schimmernd. Das alles will man natürlich dokumentieren. Warum nicht ein Selfie? Aber ach, die Technik! Da bietet ein dunkler Lockenkopf Hilfe an. Doch was macht er da? Räumt beherzt einen Kleiderberg zur Seite, legt sich verrenkt zwischen die Steine, schaut äußerst konzentriert auf das Smartphone. Er sei Regisseur aus Ägypten, gerade auf dem Filmfest in Locarno, er könne nicht einfach ein normales Bild machen, sagt er entschuldigend. Wenige Tage später die Meldung: Er hat einen Preis gewonnen! Und wir haben jetzt ein Bild von einem ausgezeichneten Filmemacher. Mareen Linnartz

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Lund

Was Bargeldlosigkeit wirklich bedeutet, bekommt man immer an den falschen Orten zu spüren. Wie in diesem Parkhaus im schwedischen Städtchen Lund: App herunterladen, Daten eintragen, Bezahlsystem auswählen. Was an der Oberfläche kein Hexenwerk ist, läuft unterirdisch aufgrund einer sehr langsamen Verbindung extrem mühsam. Erst nach gefühlt einer Viertelstunde hat man den Parkplatz endlich fachgerecht bezahlt: Die Verwunderung über das bargeldlose Schweden hat sich inzwischen in Frust verwandelt, gegen die skandinavische Modernität würde man sofort eine Revolution starten wollen. Murrend läuft man zum Ausgang, aber warte mal, was ist das Ding da? In aller Schönheit glänzt der sehnlichst vermisste gut alte Parkautomat, den man in der Aufregung überhaupt nicht wahrgenommen hatte. So einfach wäre es gewesen. Francesca Polistina

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Sachsenkam

Man rechnet inzwischen damit, dass mit jedem Biergartenbesuch die Preise steigen. War die Halbe Bier nicht vergangene Woche neunzig Cent billiger, seit wann kostet das Schnitzel mehr als zwanzig Euro? Ja, die Energiepreise, die Personalkosten, die teuren Lebensmittel … Im Biergarten von Kloster Reutberg liegt allerdings eine Speisekarte auf den Tischen aus, die beim Gast nach der Lektüre die entscheidenden Fragen unbeantwortet lässt. Man lernt zwar auf dem aufwendig bebilderten Faltblatt, wie die nahen Berge heißen, und bekommt das bayerische Reinheitsgebot erklärt. Die Preise erfährt man nicht. Ein Druckfehler? Oder sind sie inzwischen so hoch, dass sich hier keiner mehr traut, sie zu verraten? Die Bedienung klärt auf: „Das ist die Karte für Gruppen, wenn einer alles zahlt.“ Dann sind die Preise offenbar auch schon egal. Iris Hilberth