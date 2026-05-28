Die Dame an der Rezeption blickt auf unsere Tochter. Ob bei der Buchung nicht aufgefallen sei, dass dies ein kinderfreies Hostel sei? Nichts gegen Kinder, aber man biete schließlich auch Kulturveranstaltungen an. Das Mädchen werde sicher nicht stören, beteuere ich. Es sei schon sieben und könne sich benehmen. Ein Telefonat mit der Geschäftsführung: Na gut, ausnahmsweise. Als wir später von unserer Stadttour zurückkommen, ist in der Lobby ein Konzert mit Gitarre und Gesang im Gange. Das Kind quetscht sich zu deutschen Touristen auf eine Bank, die Sängerin kündigt ein Flamenco-Stück an. „Laaangweilig!“, kräht die Siebenjährige. Dann fällt ihr ein, dass sie Durst hat. Sie steht auf und rennt an den Musikern vorbei zur Bar mit den Gratisgetränken. Ich höre es scheppern. Auf dem Rückweg schlägt sie ein Rad, ihre Beine verfehlen die Sängerin nur knapp. War was? Franziska Gerlach

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... Kaufungen

Inklusion klappt doch nicht, oder? Es sei denn, man geht nachmittags in Kaufungen in Nordhessen auf den asphaltierten Bolzplatz gleich neben der Grundschule. Treffpunkt an den Metall-Fußballtoren. Kein Spielgefährte? Kein Problem. Es braucht nur eine einzige, kleine Frage: „Darf ich mitspielen?“ Den Drittklässlern ist es wurst, dass der Neuankömmling Trisomie 21 hat und kaum spricht. Dann wird sich eben mit Händen und Füßen verständigt – Hauptsache, man muss nicht alleine kicken. „Beim Fußball zählen doch eh nur die Tore“, sagt der Torwart. Hier wird niemand ausgeschlossen, zumindest niemand aus dem eigenen Team. „Man gewinnt und verliert zusammen“, sagt ein Mitspieler. Auf dem Bolzplatz in Kaufungen, so scheint es, sind wirklich alle gleich, jeder darf mitspielen, man muss eben nur eines tun: fragen. Florian Ullmann

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... München

Es gibt noch Wunder, sogar bei der Bahn. Schon auf der Hinfahrt hat der Zug es geschafft, lässig eine Verspätung aufzuholen. Auf der Rückfahrt muss der verfrühte ICE aus Hamburg in Pfaffenhofen eine Zwangspause einlegen, um nicht anderen Zügen hintendrauf zu fahren. Dennoch kommt er, trotz der Verzögerungstaktik, zehn Minuten zu früh am Münchner Hauptbahnhof an, was die verdutzten Fahrgäste kaum glauben können. Dann kommt die Durchsage: „Es tut uns leid, dass Sie für Ihre Fahrtkosten die Reisezeit nicht ganz ausnutzen konnten.“ Doch im Waggon klatscht niemand, trotz der Aussicht, die Anschlusszüge zu erreichen. Man wagt lieber nicht zu hoffen, dass das neue Tempo jetzt schon die Trendwende ist. Vielleicht sitzt auch einfach Bahn-Chefin Evelyn Palla, Inhaberin eines Lokführerscheins, persönlich im Führerstand und gibt dort richtig Gas. Christian Deussing

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