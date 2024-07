Mitten in … Höganäs

Bargeld ist in Schweden im Grunde genommen überflüssig, es sei denn, man möchte bei einem dieser hübschen Erdbeerstände am Straßenrand einkaufen oder beim Hofladen neben der Unterkunft in Höganäs. Das geht nämlich nur mit der Bezahlapp Swish, also nicht mit einem deutschen Hinterwäldlerkonto. Oder eben mit schwedischen Kronen in bar. Also auf zum Geldautomaten, doch genau in diesem Moment: Wolkenbruch, Weltuntergangsstimmung. Schnell die PIN eingetippt, nach zwei Sekunden sind die Schuhe durchweicht, wie rechnet man jetzt noch mal um? Da scheint die Rettung auf: Der Betrag wird nicht nur in SEK, sondern auch in Euro angezeigt. Wie bequem. Man drückt auf „100“. Der Regen prasselt, der Automat rattert, heraus kommen: 100 Euro. Fünf makellose 20-Euro-Scheine. Sie sehen aus wie frisch gedruckt. Elisa Britzelmeier