Dass der römische Verkehr gemeingefährlich ist, weiß man schon. Von manchem Leichtsinn wie dem, das Handy beim Fahrradfahren nur schnell in die Jackentasche zu stecken, hält es einen trotzdem nicht ab. Bodenwelle, Handy hüpft, Handy liegt auf der Fahrbahn. Auto fährt drüber. Das Display ist in Krümeln, aber, oh Wunder, das Handy funktioniert noch. Man lässt das Display austauschen, scrollt und textet und telefoniert tagelang reibungslos weiter. Bis es in den Urlaub geht und der Akku leer wird. Dann macht das Handy keinen Mucks mehr, will sich trotz intensiver Ladezeit nicht mehr anschalten lassen. Bestimmt eine Unfallspätfolge. Zurück daheim in Rom steckt man es versuchshalber noch mal an den Strom. Und es funktioniert problemlos. Siehe da: Es lag am Ladegerät, das man auf Reisen dabeihatte. Oder aber das Handy wollte halt auch einfach mal Urlaub. Elisa Britzelmeier

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Tinghir

Eine Rucksackreise mit der 75-jährigen Tante durch Marokko. Auf dem Spaziergang durch eine Oase treffen die Wanderinnen eine Handvoll älterer Frauen, die mühsam auf einem Esel einen riesigen Ballen Klee den Berg hinaufschaffen. Klassische Frauenarbeit in Marokko. Während ein kleiner Junge den Esel mit Stockschlägen antreibt, interessieren sich die Marokkanerinnen besonders für die Hightech-Wanderstöcke der Tante. Man kommt ins „Gespräch“ und schnell geht es um die anstrengende Arbeit. Wie alt die Tante denn sei, fragt eine der beinahe Zahnlosen mit Händen und Füßen. Was, 75 Jahre, so alt und noch so fit? Und die Nichte? 44 Jahre? Da erstrahlt das Gesicht einer der Frauen. „Ach, wie lustig, gleiches Alter“, sagen viele Gesten und ihre lachende Augen. Und ganz plötzlich sieht sie doch gar nicht mehr so alt aus. Elisa von Grafenstein

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Valley

Sonntagmittag im oberbayerischen Wirtshaus: Während man die Kinder anzieht, hört man am Nebentisch den Namen „Aiwanger“ und die Frage „Cui bono?“. Dort sitzen zwei Ehepaare um die 60. Ein Ehepaar vom Typ frisch in Rente, graue Haare, beige Kleidung. Das andere Ehepaar auffälliger: er mit einem langen grauen Zopf und einem Pullover der Richtung 68er-Hippie, sie mit einer dickrandigen Brille und einer magentafarbenen Handtasche aus der Brienner Straße in München („für 800 statt 1600 Euro“). Es entsteht eine Diskussion, wer denn am meisten vom Tod Aiwangers profitiere und wer etwas gegen starke Freie Wähler habe. Leider waren die Kinder schnell angezogen, sodass wir das Ende der Verschwörungserzählung verpasst haben, ob es nun der BND, die CSU, die Grünen oder doch der Mossad war. Aber manchen Schmarrn muss man vielleicht auch nicht hören. Michael Schnippert

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