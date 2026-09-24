Pressetermin beim deutschen Botschafter. Dessen Residenz sieht haargenau so aus, wie man sich neidvoll eine Botschafterresidenz in Rom vorstellen würde, Villa, Garten, Marmorboden. Nur dass hier zusammen mit dem Botschafter und seiner Frau auch zwei norwegische Waldkatzen namens Pablo und Smilla eingezogen sind. In dem Saal, wo bei normalen Häusern das Wohnzimmer wäre, sitzt die internationale Presse versammelt, es geht um Sicherheitspolitik. Man ist beim vertraulichen Teil angelangt, was aufregender klingt, als es ist. Da meldet sich Pablo zu Wort, „miau“. Die Frau des Botschafters steht schnell auf, läuft auf Zehenspitzen zu Pablo, trägt ihn hinaus. Er hängt da wie ein langhaariger Sack. Am Ende der Veranstaltung fällt der Blick auf Smilla. Die sitzt still unter einem Sessel. Und hört jedes Wort. Elisa Britzelmeier

Illustration: Marc Herold

Mitten in … München

Das Schöne am Freibad ist ja, dass man für sich und doch nie allein ist. Man taucht den Kopf ins Wasser, die Welt wird stiller, die Gedanken kommen zur Ruhe, man taucht wieder auf, hört jauchzende Kinder, knarzende Bademeister-Durchsagen, taucht ein, holt wieder Luft … Moment: Was ist da auf der Nebenbahn los? Aufgeregte Stimmen, ein älterer Mann brüllt einen Krauler an: „Du hast mir ins Gesicht getreten!“ Eine Bahn später sieht man aus den Augenwinkeln die beiden Streithähne am Beckenrand hängen, zwei Bademeister reden auf sie ein. Wieder eine Bahn später haben die Kontrahenten das Becken verlassen und laufen, flankiert von den Bademeistern, tropfnass Richtung Umkleidekabine. In diesem Moment großer Uneinigkeit offenbaren sie eine Gemeinsamkeit: Sie tragen exakt die gleiche, auffallend blau-gelbe Badehose. Mareen Linnartz

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Kierspe

Ich habe einige Jahre meiner Kindheit im Sauerland verbracht, und man braucht es dort weder besonders schön noch besonders aufregend zu finden, um sagen zu können: irgendwie angenehmer Menschenschlag dort. In Kierspe, meinem früheren Heimatstädtchen, entdecke ich neulich im Vorbeifahren eine lokale Mini-Brauerei, die an genau einem Nachmittag pro Woche ihre Flaschen und Fässer auf ihrem Firmengelände verkauft – glücklicherweise gerade an dem Nachmittag meiner Vorbeifahrt. Kleinste Flaschengröße: 0,75 Liter. Da muss ich natürlich unbedingt einen Kasten mitnehmen. Aber es stehen vier Sorten zur Auswahl. Was tun? Ich frage den Mann hinter mir in der Warteschlange, welche Sorte er empfehlen würde. Seine Antwort überzeugt mich sofort und bestätigt meine These vom irgendwie angenehmen Menschenschlag: „Die machen alle besoffen.“ Marc Schürmann

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