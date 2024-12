Mitten in … Sintra

Auf eine Sangria in Sintra bei Lissabon in einer der steilen Gassen. Es ist ruhig, bis eine mittelgroße Gruppe Franzosen einfällt. Sie suchen offenbar nach einer Adresse, klappern Klingelschilder ab, spähen von unten in Fenster rein. Mitarbeiter der Restaurants stoßen dazu, doch auch sie wissen nicht, wer über ihnen wohnt. Die Franzosen haben bereits die ganze Gasse in Beschlag genommen, als eine Kellnerin eine Wurst herausträgt und auf einem Tischchen anzündet. „Roasted Chouriço“, erklärt sie. Was sich nicht nur an den Gast richtet, der die Chouriço bestellt hat. Auch die Franzosen sind beeindruckt von der flambierten Wurst. Einer macht ein Foto, ein anderer hält eine Postkarte ins Feuer und nimmt sie weg, bevor sie ankokelt. Schließlich zieht die Gruppe unverrichteter Dinge von dannen. Frei nach Obelix: Die spinnen, die Gallier. Joshua Beer