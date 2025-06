Mitten in ... Porto

Die „Livraria Lello“ in Porto gilt nicht nur als schönste Buchhandlung der Welt, sie hat vermutlich auch die am besten organisierte Warteschlange des Universums: Am langen Absperrband markieren kleine Schilder abschnittsweise die vorausberechnete Einlasszeit. Es ist 9.30 Uhr, wir stehen in Abschnitt 14 Uhr. Lohnt sich das lange Warten? Wie groß ist die Chance, hier ähnlich erleuchtet zu werden wie J. K. Rowling? Die soll von der prachtvoll verschnörkelten Inneneinrichtung schließlich ganz maßgeblich zu ihren Harry-Potter-Romanen inspiriert worden sein. Aber viereinhalb Stunden für die minimale Chance auf ein ähnliches Erweckungserlebnis? Ziehen wir für ein paar Pastéis de Nata lieber ein Stück weiter in die portugiesische Bäckerei „Manteigaria“. Hier ist die Schlange auch viel kürzer. Vorausberechnete Pappsatt-Zeit: 11.30 Uhr. Florian Zick