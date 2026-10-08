Es gibt vieles, das man vermisst, wenn man nach fünf Jahren London wegzieht. Zum Beispiel: die Taxifahrer, die den Stadtplan auswendig kennen und einen ohne zu zögern von der Sixth Cross Road in West Twickenham in die Loveridge Road in Brondesbury bringen. In Oslo dagegen: oh, my. Ankunft am Schiffsterminal, mit Gepäck und leicht lädiertem Knie. Das Ziel ist ein Hotel am Hauptbahnhof, nicht weit weg. Das Hotel? Kennt der Taxifahrer nicht. Den Weg zum Hauptbahnhof? Auch nicht. Ob man das Ziel in sein Handy eintippen könnte? Er rollt los, wischt auf dem Display, hält, rollt, tippt. Gibt mir sein Handy. Ich versuche, die Route zu starten, geht nicht. Der Taxifahrer, der den Weg zum Hauptbahnhof nicht kennt, hat die „Standort“-Erlaubnis ausgestellt. Also kriegt er mein Handy. Und, hey, eineinhalb Kilometer später kommen wir auch schon an. Für 43 Euro. Michael Neudecker

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... München

Der Mann muss wirklich dringend. Letztes Wiesnwochenende, abends draußen vor den Zelten, die Mass Bier drücken in der Blase. Er schlägt und rüttelt an der Tür, ruft laut, der da drinnen möge sich beeilen. Doch nichts rührt sich. Was zum erheblichen Teil daran liegt, dass sich hinter der Tür keine Toilette verbirgt, sondern offenkundig ein Kühlcontainer. Der dicke Verriegelungsgriff, an dem sich der Betrunkene festhält, liefert einen Hinweis. Das Schauspiel nimmt eine dramatische Wendung, als der Mann die Tür überraschend aufbekommt. Zum Vorschein kommen Bierfässer und anderer Kühlcontainerinhalt. Nun wird der Mann – was sonst – seinen Irrtum erkennen und umkehren. Oder? Er wird doch nicht etwa …? Er zögert kurz, tritt dann hinein und zieht die Tür zu. Nach fünf Minuten kommt er raus und macht sich noch die Lederhose zu. Joshua Beer

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... Neapel

Abendspaziergang durch das Spagnoli-Viertel, hügelauf, hügelab. In der Hand eine Schachtel mit einem Rest Pizza. Der Vorteil des Kartons: Man wird nicht ständig angequatscht, zumindest nicht von Lokalbesitzern auf Gästesuche. Plötzlich schält sich eine Gestalt aus der Dunkelheit, ein Italiener im Bayern-Trikot, nicht ganz nüchtern. „Where are you from?“, will er wissen. „Aus der Stadt von Bayern München“, antworten wir. Auf das dankbare Smalltalk-Thema geht er aber nicht ein, sondern wendet sich dem männlichen Teil der Gruppe zu: „Deutsche Männer sind hässlich.“ Dann nimmt er mit seinem alkoholischen und doch irgendwie charmanten Grinsen die Frauen in den Blick: „In Deutschland ist nur eines schön …“ Als mittelalte Schachtel verspürt man schon fast so etwas wie Vorfreude auf ein „Ciao bella“, da sagt der Mann: „Angela Merkel.“ Nadeschda Scharfenberg

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