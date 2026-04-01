Zu Besuch bei Tromsø Arctic Reindeer, dem Unternehmen einer Samenfamilie mit Hunderten Rentieren, die den Winter am Fjord bei Tromsø verbringen. Eine Touristenattraktion. Die Rentiere sind zutraulich und neugierig. Wer mit einem Eimer Futter umherstapft, hat schnell viele befellte Freunde. Auch als Fotomotiv posieren die Tiere bereitwillig. Als die Fotografin gerade in Hockstellung ein Tier im Sucher anvisiert, wird sie plötzlich von hinten an den Schultern gepackt. Kurz davor loszuschimpfen, wer denn die Frechheit besitzt, so ruppig auf Tuchfühlung zu gehen, zuerst ein prüfender Blick zur Seite. Und plötzlich hat man eine schnaubende Rentierschnauze an der Backe. Mit gespreizten Hufen steht ein brunftiger Jungbulle auf meinen Schultern und versucht freudig erregt, sich zu paaren. Es bedarf einiges an Überzeugungsarbeit, um ihn abzuschütteln. Gabi Klein

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... Kaufering

Warteschlange vor der geschlossenen Saunatür. Betreten verboten! Der Aufguss beginnt in zehn Minuten, doch bis dahin darf hier niemand rein. Eine ungeduldige Nackte hinterfragt die neue Regel. Aus dem sympathischen Saunameister, der auch als Comedian reüssieren könnte, bricht es heraus: „Ja, mei, bei manchen schwitzt’s den gsundn Menschenverstand glei mit naus. Die machen Saunahopping, von Aufguss zu Aufguss, ohne Abkühlung, ohne Ruhepause. Und nachad liegns bewusstlos draußen auf der Wiesn oder zwischen de Stoana rum, und mia kennans wieder aufsammeln.“ Deshalb habe es keine Alternative gegeben, als die neuen Sicherheitsregeln einzuführen. Seitdem gibt es keinen Besuch in der Schwitzstube mehr, bei dem man sich nicht in seiner Fantasie ausmalt, wie draußen lauter komatöse Nackte das Saunagelände pflastern. Susanne Perras

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... Agios Nikolaos

Kreta im Frühling gibt dir das Gefühl, du bist zu früh bei einer Party aufgetaucht. Hinter den ungeputzten Scheiben der Restaurants stapeln sich die Tische, das Geländer zum Meer wird noch angeschraubt, die Segelboote sind aufgebockt. Kurz hinter Agios Nikolaos ein Lichtblick: Hier geht’s zur Beach Bar, Drinks bis Mitternacht! Voller Vorfreude läufst du hinunter zum Strand. Und stehst plötzlich mitten in einem echten Lost Place, fast wie die minoischen Ruinen der Insel: versandete Kühltruhen, rumpelige Getränkekisten, ein trauriger Stuhl im Sand. Hier gibt’s wohl keinen Retsina. Kurz bevor du enttäuscht gehen willst, schaut endlich die griechische Sonne vorbei: Sie wischt die grauen Wolkenfetzen beiseite, malt das Meer in ein glitzerndes Türkisblau und tanzt auf der Gischt. In ihrer Wärme ist es dann egal, ob Kreta noch nicht offen hat: Du bist willkommen. Katja Guttmann

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