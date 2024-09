Mitten in ... Münsing

Bei der Ochsenschau in Münsing lerne ich Bodo kennen, eine etliche Hundert Kilo schwere „Fleckvieh-Kreuzung“. Alle vier Jahre steigt in dem hübschen Dorf bei Starnberg das Ochsenrennen, Bodo hat Startnummer 5 und einen sympathischen Jockey namens Leonhard. Als ich törichterweise Bodos massiven Schädel streichele, leckt mir das Tier kräftig über das Hemd, alles klitschnass. Wenn das nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Also voller Einsatz auf Bodo. Doch was ist das? In der Startbox aus Stroh legt sich Bodo gemütlich hin, während die anderen losrennen, wenn auch kreuz und quer; einer bleibt stehen, ein anderer wirft seinen Reiter ab. Bodo sieht ihnen gelassen nach. Fünf starke Männer ziehen an ihm, locken mit Futter, schicken Beschwörungen in den Himmel. Keinerlei Wirkung. Er ist ein Ochs mit Charakter. Wir mögen ihn sehr. Joachim Käppner