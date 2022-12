Mitten in ... London

Der Vorsatz: die WM boykottieren, auch dann, wenn die Deutschen ins Finale kommen. Die Deutschen haben es einem leicht gemacht, aber sonst? Schwierig. Wenn man im britischen Unterhaus akkreditiert ist, wird man eingeladen, an einem Tippspiel teilzunehmen, in dem nicht nur Journalisten, Abgeordnete und Minister mitspielen, sondern auch der Premier. Die Regeln sind simpel, man legt vor dem Turnier eine Top-Ten-Liste fest, vom Weltmeister bis zum Außenseiter, und bekommt dann Punkte, ohne jedes Spiel tippen zu müssen. 271 Menschen spielen mit, unter ihnen Ahnungslose, die ihre Liste nach Urlaubsländern zusammenstellen. Aber auch ein ehemaliger Sportjournalist, der jetzt als London-Korrespondent arbeitet und dessen Expertise für einen Platz in den Top 100 reicht. Zwischenstand nach dem Achtelfinale: Rishi Sunak ist 104., weit, weit hinter mir. Michael Neudecker

Mitten in ... Sacramento

Zu einer USA-Reise gehört es, die Dinge, die man aus Netflix kennt, endlich in echt zu sehen. Manche wollen zur Friends-Wohnung in Manhattan, andere machen einen Abstecher zum Highway 163, auf dem Forrest Gump durch Utah joggte. An beiden Orten machen die Menschen noch heute viele Fotos. Ein bisschen anders ist es bei der Serie Better Call Saul, deren Hauptfigur Saul Goodman zeitweise in einer Cinnabon-Filiale arbeitet. Der Laden stellt so köstliche Zimtrollen her, dass Goodman einen Wachmann damit bestechen kann. So etwas will ich auch essen. Aber die Filiale in Kalifornien, in der die Szenen gedreht wurden, ist dauerhaft geschlossen, zwei weitere ebenfalls. Doch in einer Mall hinter Sacramento findet sich tatsächlich eine Zweigstelle. Die Zimtrolle ist klebrig, zuckrig, nur halb gebacken, völlig aus der Zeit gefallen - also perfekt. Und niemand da, der ein Foto macht. Marcel Laskus

Mitten in ... München

Knapp zwei Jahre lang hing in der Mitte des Wohnzimmers nur eine nackte Glühbirne, die richtige (und auch bezahlbare) Lampe für das neue gemeinsame Zuhause konnte man weder irgendwo finden noch sich auf eine einigen. Nur gut, dass es noch die Tischleuchte gab, sonst wäre es wohl eine ziemlich dunkle Zeit geworden. Groß das Glück, als in einem Geschäft dann doch endlich ein Modell gefunden war, das sämtliche Kriterien erfüllte. Dunkel blieb es hingegen in dem Restaurant ums Eck, zwei Jahre lang stand der Laden leer. Nach einer gefühlt ewigen Renovierungszeit wurde vor ein paar Wochen endlich eröffnet. Aber herrje, der neue Nachbar hat einen ähnlich guten Geschmack: Im Gastraum hängt "unsere" Lampe jetzt gleich sieben Mal. Die Freude am Design daheim ist also etwas getrübt. Wird wohl ein dunkler Winter. Julia Rothhaas

