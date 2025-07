Mitten in … London

London, 30 Grad, die Sonne brennt. Der Fluss stinkt, aber das Bier ist kühl, und an der Mauer neben dem Pub steht ein Schatten spendender Baum. Man lehnt sich an die zwei Meter hohe Mauer, unterhält sich, über das Wetter (die Hitze!), das Bier (lecker) und Tom Hardy (wohnt in der Nähe). Dann: Bewegung. Eine betagte Dame taucht oben auf, sie blickt herab, sie möchte etwas sagen. Sie lächelt, man denkt an die Queen, man denkt an Evita Peron, „ich“, setzt die Frau an, im höflichsten Tonfall, seit es Briten gibt: „Ich möchte Ihre Unterhaltung nicht hören.“ Die britische Höflichkeit maskiert wirklich alles Fiese. Egal, nächster Pub. Erster Schluck: oh je. Auf den Hinweis, das Bier schmecke, I’m very sorry, wie Essig, lächelt die Barkeeperin. Don’t worry, darling, säuselt sie. Mit dem Bier aus diesem Fass habe schon gestern etwas nicht gestimmt. Michael Neudecker