Mitten in … Kitzbühel

Skigebiet Kitzbühel, Viererlift zum Berg Pengelstein. Ein junges Paar steigt ein, etwa 18 bis 20 Jahre alt. Er klagt, manche führen auf den vollen Pisten viel zu schnell, „wie die Geisteskranken“, das sei voll gefährlich. Man müsste diesen Leuten das Skifahren verbieten. Sie stimmt ihm zu. Doch Pistenraser zu stoppen, ist aktuell kaum möglich. Einen Ski-Führerschein gibt es nicht. Der Internationale Skiverband Fis hat zwar zehn „Verhaltensregeln für Skifahrer und Snowboarder“ aufgestellt, die nach Kollisionen vor Gericht auch relevant sein können. Doch ein Bußgeld für zu wildes Fahren? Ist nicht vorgesehen. Es gilt freie Fahrt für freie Ski-Rowdys. Dabei hat die junge Dame am Pengelstein eine hervorragende Idee. An der Schranke zum Lift, an der Skipass-Kontrolle, sollte es ein „Arschloch-Thermometer“ geben. Schlage das zu sehr aus: kein Einlass! Thomas Hummel