Security-Check am Flughafen mit der ganzen Familie: im Rollstuhl die 88-jährige ausschließlich russisch sprechende Oma, die sich bislang königlich lächelnd von ihren Enkeln durch das Terminal hat schieben lassen, so als blicke sie einem First-Class-Flug entgegen. Was nicht der Fall ist. Auch wenn Reisen mit Rentnern und Babys einem die Priority Lane beschert, bleibt es am Ende leider der Billigplatz ohne jegliche Beinfreiheit. Alle kommen entspannt durch die Sicherheitskontrolle – bis auf Oma. Die wird kräftig durchgescannt, versteht kein Wort, was die Mitarbeiter von ihr wollen. Der Enkel übersetzt ungeduldig, gestikuliert wild, weil Oma nicht kooperiert. Gebiss raus! Ringe runter! Schuhe weg! Prothesen zeigen! Schließlich darf Oma weiterziehen, ihr Lächeln ungetrübt. Sie fragt: „Was haben sie denn gesucht? Eine Bombe?“ Carolin Werthmann

Illustration: Marc Herold

Fliegen in … Göteborg

Endlich: Urlaub in Schweden. Wie viel Schwärmerei hat man lebenslang gehört, über die Natur, die Weite. Und über die freundlichen Menschen, ganz besonders ihr Herz für Kinder, ist das doch die Heimat von Lindgren und Co.! Tatsächlich, kaum gelandet: nichts als freundliche Gesichter. Vor der Autovermietung bietet ein Paar dem Kind strahlend ein Seifenblasenröhrchen an. Das sei bei einer Hochzeit verschenkt worden und vielleicht würde es hier mehr Freude bereiten? Nach zwei Wochen, in denen die wenigen Menschen, mit denen man zu tun hatte, ebenfalls ungemein nett waren, zurück am Flughafen. Zwischen Gate und Einstieg ertönt eine Stunde lang ohrenbetäubendes Geschrei eines deutschen Jungen, der es am Ende schafft, mitsamt Familie vom Flug ausgeschlossen zu werden. Eine recht drastische Art, den Besuch im Kindertraumland zu verlängern. Irene Helmes

Illustration: Marc Herold

Fliegen in … Narita

Die Japaner betreiben Bürokratie mit noch mehr Liebe zur Ernsthaftigkeit als die Deutschen. Bei der Einreise ist deshalb Geduld geboten: Die Beamten in Uniform führen alles mit größter Sorgfalt durch – und das dauert. Eine Uniform geht in Japan meist weit über die Kleidung hinaus: Gefärbte Haare, Schmuck oder starkes Make-up sind am Arbeitsplatz verboten. Umso überraschter ist die Autorin, als sie sich am Flughafen in Narita einer Beamtin gegenübersieht, die, ähnlich wie sie selbst, blonde Strähnen und glitzernde lange Gelnägel trägt. Als die Beamtin auf die Finger der Autorin zeigt, hält diese das für eine Anweisung, die Fingerabdrücke zu scannen. Aber nein. Die Kontrolleurin will nur auf die ähnlichen Vorlieben im Nageldesign hinweisen, Daumen hoch. Vielleicht wird es ja doch noch was mit der Verjüngung der japanischen Bürokratie. Anahí Martina Sánchez

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