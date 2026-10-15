Pannen passieren nie zu einem guten Zeitpunkt. Aber ausgerechnet jetzt, wo man als zweitwichtigste Person nach der Braut, also als Fotograf, auf einer Hochzeit erwartet wird? Der zitronengelbe Lupo, 23 Jahre alt, war stets fit. Doch auf dem Weg nach Garmisch-Partenkirchen schlägt die Nadel des Thermostats Alarm, der Kühler dampft. Es zischt, als man den Wassertank öffnet, um nachzufüllen. Die Hände zittern, da kommt dem Deckel in den Sinn, in den Motorinnenraum zu fallen und zu verschwinden. Die Worte, die man in seinem Kopf laut schreit, sind nicht zitierfähig. Aber es hilft ja nichts, also fährt man mit bangem Blick auf die Temperaturanzeige weiter – und schafft es heil und pünktlich zur Hochzeit. Die Werkstatt mit Alpenblick stellt wenig später fest: Zylinderkopfdichtung kaputt. Das Auto ist tot, aber die Liebe lebt. Juri Auel

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... Ho Chi Minh City

Während der Monsunzeit in Süd-Vietnam muss man immer auf die Sintflut gefasst sein. Natürlich kann man hier zwischen Mai und November auch mal ohne Schirm rausgehen. Aber ein solches Wagnis kann binnen Minuten zur vollständigen Durchnässung von Oberbekleidung, Hosen und Unterwäsche führen. Am zweiten Tag ist die Lektion gelernt. Und als auf der Ong-Lanh-Brücke der nächste Wolkenbruch einsetzt, macht das nichts, weil der Schirm diesmal dabei ist. Gleichzeitig stoppt die Prozession der Motorräder und -roller, die in Vietnams größter Stadt ein populäres Nahverkehrsmittel sind. Dutzende halten am Bürgersteig. In fast synchronen Bewegungen holen Fahrerinnen und Fahrer ihre Regenhäute aus dem Gepäckfach, werfen sie über, fahren weiter. Es ist wie ein Ballett im Wasserfall. Alle sind vorbereitet. Alle sind Profis im Umgang mit dem Regen. Thomas Hahn

Illustration: Marc Herold

Mitten in ... Palermo

Es ist erstaunlich, dass in Palermo nicht nur mindestens so viel Aperol Spritz getrunken wird wie am Gardasee, sondern dass einem auch fast ebenso viele Deutsche begegnen. Zum Leidwesen mancher Einheimischer, offenbar. Auf dem Weg zur Kathedrale fällt einem ein Schriftzug ins Auge, den jemand auf eine Häuserwand gesprüht hat, zur Sicherheit auf Englisch: „Tourism=exploitation“, Tourismus heißt Ausbeutung. Da taucht auch schon die Kirche im Blickfeld auf und man hört: „Schau mal, der Turm mit der Uhr, is des geil! Komm, mach ma a Selfie!“ Gesprochen hat ein Mittvierziger zu seiner Frau. Eine Studentin dreht sich zu ihm um, die mit ihrer Mutter unterwegs ist. Sie sagt: „Oder mach ma mia a Foto vo eich?“ Bayern hier, Österreicher da, man versteht sich, man fotografiert sich. Und der Mittvierziger wünscht: „Scheene Zeit no in Paläamo!“ Elisa Britzelmeier

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