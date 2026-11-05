Die zweistündige Überfahrt vom grönländischen Fischerdorf Qeqertarsuaq auf der Diskoinsel nach Ilulissat verspricht vergnüglich zu werden. Blauer Himmel, kaum Seegang. Nur der etwa 50-jährige Bootsführer macht einen mürrischen Eindruck. Wer auf sein kleines Boot will, wird auf der Liste abgehakt, selbst bei drei Passagieren. Anderen Kapitänen reicht ein Nicken, wenn sie die Vornamen rufen. Bürokraten gibt es also auch im Nirgendwo. Kaum hat das Boot den Hafen verlassen, die Überraschung. Der Inuit zieht die Dienstjacke aus, legt seine Füße auf die Steuerkonsole und spielt über einen kleinen Lautsprecher seine Playlist ab. Mit „Walk of Life“ von den Dire Straits, „Honky Tonk Woman“ von den Stones und ein paar Beatles-Klassikern steuert er das Boot elegant durchs Packeis. Das Leben ist Rock’n’Roll – auch in der Diskobucht. Dieter Sürig

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Poros

Ende eines langen Segeltages im Ionischen Meer. Anlegen in Poros auf Kefalonia. Hafenmeister Spiros winkt schon von ferne, weist den Platz zu. Mit seinem Roller düst der Grieche den Kai auf und ab, hilft mit den Leinen, erklärt die lokalen Sehenswürdigkeiten, wahlweise auf Englisch, Hochdeutsch oder Sächsisch, er hat ein paar Jahre in Leipzig gelebt. „Da hinten ist der Drachenfelsen.“ Der Schweiß rinnt ihm von der Stirn, die angebotene Wasserflasche nimmt er gerne an. Seit sechs Monaten geht das so, sieben Tage die Woche, er lächelt leicht gequält. Schiff neben Schiff, kleine, große und ganz große. Nach Sonnenuntergang sind endlich alle versorgt. Jetzt noch kurz in den Supermarkt. Wer sitzt da an der Kasse? „Noch vier Wochen“, sagt Spiros, „dann geht’s nach Kambodscha.“ Seine Frau stamme von dort. „Und weißt du was? Ich genieße so die Ruhe da.“ Martina Scherf

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Mittenwald

Ein idyllischer Ausflug auf den Kranzberg in Mittenwald. Gemächlich geht es nach oben mit einem alten Lift aus den 1950er-Jahren. Oben ein gemütlicher Rundgang, die Vögel zwitschern, das Halligalli von Garmisch liegt hinter einem, ein irgendwie entrückter Ort. Hier scheint man jeden (Berg-)Trend verschlafen zu haben. Doch da: Auf der Rückfahrt unten in der Nähe des Lifts hocken Soldaten mit schwarz bemalten Gesichtern im Flecktarn und mit Gewehren im Gebüsch und am Straßenrand. Nur weiße Augen blinken aus den Büschen, der Schreck fährt einem in die Glieder. „Hilfe, ein Gorilla“, ruft ein Kind. Oder sind das hier etwa Kriegsspiele als neuer Touristenmagnet? Ach nein, es sind nur die Gebirgsjäger aus der nahen Kaserne. Zumindest in puncto Kriegsszenario hat Mittenwald die Zukunft offensichtlich nicht verschlafen. Annette Reuther

Weitere Folgen der Kolumne „Mitten in …“ finden Sie hier.