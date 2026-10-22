Eines muss man der Deutschen Bahn lassen: Sie holt irgendwann auch die Konfliktscheuesten aus der Komfortzone. Spätestens, wenn sie den Satz „Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz“ über die Lippen bringen müssen. Das verheißt Konfrontation und schlechtes Gewissen – je nachdem, wen man vom Platz scheucht (Kind, Oma, Soldat). Neulich im ICE in München : Die Anzeigen über den Sitzen sind erst leer, dann leuchtet überall ein „ggf. reserviert“ auf, danke für nichts. Eine Gruppe Mädchen weist schüchtern eine Frau mit aufgeklapptem Laptop darauf hin, dass diese auf ihrem reservierten Vierer sitze. Die Frau packt so umständlich wie widerwillig ihr Zeug zusammen und sagt: „Ich bin hier parallel in einem Call.“ Damit den Mädchen auch wirklich klar ist: Sie haben hier eine ganze Konferenz vertrieben! Joshua Beer

Illustration: Marc Herold

Zug fahren in … Kassel

Wer wenig erwartet, wird seltener enttäuscht – das hat sich auf Bahnreisen bewährt. Ob sie Hilfe benötige, fragt der Zugbegleiter wenige Minuten vor Kassel-Wilhelmshöhe die junge Mutter mit Kinderwagen und Koffer. „Ich werde“, sagt sie völlig erwartungsfrei, „irgendjemanden fragen.“ Der Bahnmitarbeiter: „Irgendjemand steht schon vor Ihnen.“ Und an die ältere Reisende daneben gewandt: „Ihnen hebe ich dann den Koffer aus dem Zug.“ Die Frau kann es nicht fassen: „Das hat mir noch nie jemand angeboten.“ Selbst für den redseligen Senior, der einen weiten Bogen von der Weltlage bis zu seinen Knieschmerzen schlägt, gibt es noch ein freundliches Wort: „Dann weiß man wenigstens, dass das Knie noch da ist.“ Das einzige Problem dieser Freundlichkeitsoffensive: Für die nächsten Bahnreisen hängt die Latte nun deutlich höher. Eva Dignös

Illustration: Marc Herold

Zug fahren in … Berlin

Es ist eine zu wenig beachtete Weisheit, dass die verstörendste Form der Unpünktlichkeit darin liegt, zu früh einzutreffen. Bekannter ist dagegen, dass die Bahn sich auf diese Kunst eigentlich nicht versteht. Erst recht nicht an einem frühen Freitagabend, wenn es aus München Richtung Berlin geht. Kein Wunder also, dass in Wagen 35 Euphorie aufkommt – genährt durch die Unvorstellbarkeit dieses Moments. Vor der Tür bildet sich ein Pulk, fast alle knipsen die Leuchtanzeige: Statt um 18.52 Uhr soll der Zug um 18.26 am Südkreuz ankommen. 26 Minuten früher, und es ist nur noch eine Minute bis dahin. Ungläubig prüft jemand auf Google Maps den Standort. Aber ja, da draußen, das ist Berlin. Die Leute lächeln einander an wie beschenkt, und die folgenden Stunden fühlen sich unwirklich an, nachdem der Zug tatsächlich fast eine halbe Stunde zu früh ankam. Jens Schneider

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