Viele Lokale mitten in der Hauptstadt der Geigenbauer sind proppenvoll. Die Enoteca nicht. Wie günstig für die Touristen, die nach dem Besuch des Stradivari-Museums hungrig sind. Zumal das an der Tür handschriftlich ausgewiesene Tagesgericht verführerisch klingt: Taglioli mit Ragù. Der Gatte entscheidet sich für etwas aus der Karte: Trüffel-Gnocchi. Bedauernd schüttelt die Bedienung den Kopf. Trüffel ist aus. Dann eben mit Wildschwein. Das sei verfügbar, sagt sie – und holt aus dem Kühlschrank eine Packung Fertig-Nudelgericht. Ui. Dann doch lieber zweimal Ragù. Das käme ebenfalls aus der Tüte, sagt die Dame freundlich. Alternativ könne man aber Melone mit Schinken haben. Beides ist tatsächlich frisch und ergibt mit dem mit Olivenöl beträufelten Brot eine absolut köstliche Mahlzeit. Wie gut, dass man vorher gefragt hat. Michaela Pelz

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Augsburg

Willkommenswoche für die internationalen Studierenden an der Technischen Hochschule Augsburg. Unter anderem wird ein dreitägiger „Survivalkurs“ angeboten, die Inhalte: ein bisschen Deutsch-Grammatik, Landeskunde, Verhaltensregeln, ansonsten viele Mutproben. Und Kontakte mit den Eingeborenen in der neuen, fremden Heimat. Eine Aufgabe lautet: „Finde das Geburtshaus des berühmtesten Dichters der Stadt und rezitiere laut ein beliebiges Zitat von ihm. Mache davon ein Video.“ Eine echte Herausforderung, aber nicht unlösbar, also ran ans Werk. Vor dem Brechthaus in der Straße „Auf dem Rain“ wundern sich die Passanten sehr über die bunte Truppe aus Argentinien, Südkorea, Taiwan, Italien, China und Andorra. Im Chor brüllen sie ins Handy, alle mit ihrem jeweils eigenen Akzent: „Erst kommt das Fressen, dann die Moral!“ Susanne Perras

Illustration: Marc Herold

Mitten in … Wiesbaden

Überraschend bescheiden ist dieses Denkmal vor der Marktkirche in Wiesbaden. Kein überdimensionierter und Ehrfurcht gebietender bronzener Herrscher zu Pferde, sondern ein exakt mannsgroßer Mann in mittelalterlichem Strumpfhosen-Beinkleid auf kleinem Sockel, fast auf Augenhöhe. Es handelt sich, so ist der Aufschrift zu entnehmen, um Wilhelm I., Prinz von Oranien und Graf von Nassau, 1533 bis 1584, „Begründer der niederländischen Unabhängigkeit“. Am spannendsten aber ist ein anderes Detail: „Genannt der Schweiger“. Klingt interessant: Diejenigen, die auch mal die Klappe halten können, werden ja nicht so oft gewürdigt. Muss man glatt recherchieren, wer das war, dieser Graf von Nassau. Die Denkmalbetrachterin neben mir hat allerdings ganz andere Assoziationen: „In Nassau bin ich mal geblitzt worden.“ Eva Dignös

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