Mitten in ... Brüssel

Detailansicht öffnen Illustration: Marc Herold

Resturlaub in Corona-Zeiten, also Ferien zu Hause in Brüssel. Immerhin: Die Museen sind geöffnet, man muss sich allerdings vorher anmelden. Das Musée Van Buuren im Stadtteil Uccle ist das Art-Déco-Wohnhaus eines Bankier-Ehepaars. Es ist mit Kunst und plüschigen Möbeln vollgestellt, wie das Zuhause einer reichen, leicht exzentrischen Oma. Schon vor der Pandemie war es eher ein Geheimtipp. Jetzt kommen noch weniger Besucher. "Beisel, 14.45 Uhr, herzlich willkommen", sagt die Dame am Empfang, die Liste in ihrer Hand ist kurz. So schlendert man allein durch das Haus und das Labyrinth im Garten. Abends eine SMS von einer Freundin, die man pandemiebedingt lange nicht gesehen hat. "Warst du heute zufällig auch im Musée Van Buuren? Ich habe deinen Namen auf der Liste gesehen!" Mit Freunden ins Museum trotz Corona, es geht also doch. Karoline Meta Beisel

Mitten in ... Augsburg

Detailansicht öffnen Illustration: Marc Herold

Beim Öffnen des Briefkastens in der Früh fällt dieses Mal nicht nur die SZ, sondern auch ein Brief von der Stadt Augsburg in die Hände. Oh, super! Vielleicht die ersehnte Jobzusage als Team-Lehrerin? Oder noch besser: ein vorgezogener Impftermin? Fehlanzeige. Die harsche Verwarnung offenbart, dass die Empfängerin in einer Tempo-30-Zone neun km/h zu schnell war, das Beweisfoto könnte sich in ein RAF-Fahndungsplakat einreihen. Die Fahrerin hatte 15 Jahre im Ausland gelebt, zuletzt fast acht Jahre in Singapur. Ohne Auto, abhängig von Metro und Kamikaze-Taxifahrern. Die Entwicklung deutscher Innenstädte zur kameraüberwachten 30-Zone war ihr entgangen. Und es bleibt leider nicht bei der einen Verwarnung. Nach einem weiteren Schrieb wird am Wochenende ein neues Fahrrad geliefert. Vorsichtshalber lieber kein E-Bike! Susanne Perras

Mitten in ... München

Detailansicht öffnen Illustration: Marc Herold

Man schlägt sich wacker im Home-Office. Wieder ein neues Tool für die Videokonferenz, noch eine neue App für die gemeinsam zu bearbeitenden Dokumente, und die Kollegin nutzt jetzt doch das andere Chat-Programm. Klar, kriegen wir hin, arbeiten wir uns ein. Aber nie werden wir diesen Grad an Souveränität erreichen, den jene Generation hat, die schon komplett digital aufgewachsen ist. Da wäre zum Beispiel der Teenager aus dem Bekanntenkreis. Nudeln sind zu kochen. Also: Topf auf den Herd. Das Smartphone kommt auf die Dunstabzugshaube, die Kamera nach unten Richtung Kochfeld gerichtet, die App für den Videocall aktiviert. Der Kochgrad des Wassers wird live aufs Tablet im Nebenzimmer gestreamt, um erst vom Sofa aufstehen zu müssen, wenn's blubbert im Topf. Das ist tatsächlich die ganz hohe Kunst der Videokonferenz. Eva Dignös