Titus in … Paro

„Keine Waffen, keine Drogen, kein pornografisches Material!“, steht auf dem Schild am Flughafen in Paro, Zuwiderhandlungen werden hart bestraft. Doch in der Stadt fallen einem überall Penisse auf: Sie prangen an Hauswänden, auf Autos, an Hoteltüren. In den Souvenirshops stehen handgeschnitzte, bunt lackierte Schniedel in Reih und Glied. Manche sind realistisch dargestellt, andere haben Flügel, Füße und grinsende Gesichter. Wie war das noch mal mit dem Porno-Bann in Bhutan? „Der Phallus ist als Symbol für Glück und Wohlstand allgegenwärtig“, heißt es im Reiseführer. Der Kult gehe zurück auf einen buddhistischen Heiligen mit dem Spitznamen „Göttlicher Wahnsinniger“, der mit seinem riesigen feuerspeienden Penis angeblich Dämonen besiegte. Und das wird in Bhutan nicht als besonders krasser Porno eingestuft – sondern als Wunder. Titus Arnu