Mitten in ... Berlin

Eine eiskalte Nacht in Berlin. Vor dem Kitkatclub, bekannt für seine sexpositiven Partys, reihen sich die Menschen. Hier kommt nur rein, wer passend gekleidet ist. Also möglichst wenig und das in Spitze, Lack und Leder. Ein junger Mann passt mich im Vorbeigehen ab, unter seinem offenen Ledermantel ist mehr Haut als Stoff zu sehen. „Kannst du mir mal kurz helfen?“ Er deutet auf sein Lederhalsband. Ob ich ihm das vielleicht etwas lockerer machen könnte, er bekomme kaum Luft. Eigentlich wollte ich mit meinem Döner nur schnell heim aufs Sofa, jetzt lockere ich dem Ledermantel-Mann das Halsband. Der schlägt vor: „Weißt du, wir könnten die Nacht zusammen im Club verbringen ...“ Ich überprüfe noch mal, ob das Halsband sitzt, damit er auch in anspruchsvollen Situationen atmen kann, und winke ab. In Vorfreude auf Döner und Sofa. Sina-Maria Schweikle