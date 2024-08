Mitten in … Atlanta

Reisen als stillende Mutter sind ein wenig komplizierter. Glücklicherweise hat der US-amerikanische Kapitalismus auch für diese Zielgruppe eine Lösung parat. Ein Start-up hat an öffentlichen Orten überall im Land Kabinen aufgestellt, in denen man in Ruhe abpumpen kann. Beim Zwischenstopp am Flughafen Atlanta also: Rein in die Bude, Pumpe anschließen, Zeit absitzen, fertig. Mit der Muttermilch in der Thermoskanne läuft man danach zur Sicherheitskontrolle. Das will sich die Kontrolleurin doch mal genauer anschauen, kann ja jeder behaupten, dass da keine Säure oder sonst wie gefährliche Flüssigkeit drin ist. „I gotta taste it“, nuschelt sie. Wie, sie will mal probieren? Echt jetzt? „No, I gotta test it.“ Ach so, nur testen. Na dann, bitte gern. Dann taucht sie einen Papierstreifen in die Kanne und lässt einen passieren. Ann-Kathrin Nezik