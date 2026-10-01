Die Klimaanlage des Minivans, der uns von Tbilissi nach Jerewan bringt, funktioniert nicht. Auch der Fahrtwind verschafft kaum Kühlung, die Temperaturen im Kleinen Kaukasus sind so hitzig wie der Stil des Fahrers, der dem Klischee absolut gerecht wird. Nach vielen Stunden endlich Pause in einem armenischen Bergdorf in der Provinz Tawusch. Dort kommen wir in den Genuss einer anderen Eigenschaft, die den Menschen hier zugeschrieben wird: Gastfreundschaft. Unsere armenischen Mitreisenden versorgen uns mit Annehmlichkeiten, die sie aus dem Supermarkt holen. Kalter Kaffee im Becher, Cola, ein von Schokolade umhülltes Vanilleeis. Das ist der Hammer – wortwörtlich: Auf der Packung prangen Hammer und Sichel, daneben steht CCCP. UdSSR‑Eis! Ausgezeichnet als Armeniens „Best Brand in 2022“. Ein eiskaltes Relikt aus dem Kalten Krieg. Schmeckt. Udo Watter

Illustration: Marc Herold

Naschen in … Karlsruhe

Mal kommt man zu früh, mal kommt man zu spät, so ist das im Leben. Es ist spätsommerlich warm, und der neue Bäcker mit dem kleinen Café hat Pflaumenkuchen im Angebot, der wirklich sehr gut aussieht. Ob man da ein Stück mitnehmen könnte? Die Frau hinter dem Tresen fragt den Kollegen, der flüstert zurück, dann gibt sie bekannt: Pflaumenkuchen zum Mitnehmen gibt es erst ab 16.30 Uhr. Was hier zu sehen ist, wird für die Gäste im Café vorgehalten. Nichts zu machen? Nein, tut mir leid. Aber gut, es gibt ja noch den alteingesessenen Bäcker Meier schräg gegenüber. Auch dort ist der Pflaumenkuchen immer sehr in Ordnung. Nur ist heute nichts davon zu sehen in der Auslage, Zupfkuchen, Butterkuchen, Birnenkuchen, alles da, aber keine Spur vom Pflaumenkuchen. Schon ausverkauft? Nein, sagt die Verkäuferin. Die Saison für Pflaumenkuchen sei vorbei. Wolfgang Janisch

Illustration: Marc Herold

Naschen in … Palermo

Catania und Palermo, die beiden größten Städte Siziliens, liefern sich einen Wettstreit um frittierte Reiskugeln – wer macht die besten, wer hat’s erfunden –, verbunden mit einer linguistischen Raffinesse: Heißt es „arancina“ oder „arancino“? Eine Freundin, die in Catania gelebt hat, hatte einen vorbereitet. Aber man kann es sich einfach nicht merken, in welcher Stadt man nun die männliche und in welcher die weibliche Form zu verwenden hat. Und dann steht man also in Palermo, an einem reichlich mitgenommenen Fußballplatz im Arbeiterviertel Borgo Vecchio, als ein Junge, vielleicht neun Jahre alt, auf einen zukommt. Natürlich hat er einen sofort als Fremde erkannt und scheint irgendwoher zu wissen, dass er einen mit der Fragen aller Fragen aufziehen kann. Er grinst also. Und fragt: „Heißt es arancino oder arancina?“ Elisa Britzelmeier

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