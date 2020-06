Im Missbrauchsfall Münster hat die Polizei weitere Tatverdächtige ermittelt. Seit Dienstagmorgen sind 180 Polizisten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen im Einsatz. Das berichtet der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) bei einer Sondersitzung von Rechts-, Innen- und Kinderausschuss im Landtag, die die Opposition trotz Sommerpause beantragt hatte.

Demnach haben die Beamten und Beamtinnen drei weitere Tatverdächtige festgenommen und drei weitere Verdächtige identifiziert. Insgesamt gibt es in dem Missbrauchsfall in Münster nun 21 Tatverdächtige, davon befinden sich zehn in Untersuchungshaft. "Weitere Kinder wurden damit aus der tagtäglichen Hölle befreit", sagte Reul. Die Opposition hatte dem Innenminister sowie dem Justizminister Peter Biesenbach (CDU) und Familienminister Joachim Stamp (FDP) 41 Fragen zu den Abläufen bei den verschiedenen Behörden im Fall Münster gestellt.

Vor drei Wochen gab die Polizei Münster bekannt, dass sie einen Missbrauchsfall aufgedeckt hat, der sich über mehrere Bundesländer erstreckt. Es ist nach Lügde und Bergisch Gladbach der dritte große Fall innerhalb von eineinhalb Jahren in Nordrhein-Westfalen.

Sieben Kinder konnten bislang als Opfer identifiziert werden. Zu den Opfern gehört auch der zehnjährige Stiefsohn des Hauptbeschuldigten Adrian V.; der 27-jährige IT-Techniker aus Münster war bereits zweimal wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Auch seine Mutter, die 45-jährige Mutter Carina V., die in Münster als Erzieherin in einer Kita arbeitete, ist in Untersuchungshaft. Der Staatsanwaltschaft zufolge gibt es aber keine Hinweise auf Taten der Frau an ihrer Arbeitsstelle.

Bei der Durchsuchung des Wohnhauses von Carina V. hatte die Polizei einen komplett eingerichteten, klimatisierten Serverraum ihres Sohnes Adrian V. gefunden. Bisher wurde in dem Fall bereits mehr als 400 Terabyte Datenmaterial sichergestellt, die Auswertung dauert an.