Die Staatsanwaltschaft Detmold hat die Revision gegen ein umstrittenes Urteil im Fall Lügde zurückgenommen. Das Landgericht Detmold hatte den 49-jährigen Heiko V. im Juli unter anderem wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das war in der Öffentlichkeit auf wenig Verständnis gestoßen. V. wurde verurteilt, weil er an mindestens vier Webcam-Übertragungen teilgenommen hatte, die den sexuellen Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens auf dem Campingplatz in Lügde zeigten. Die Bewährungsstrafe wurde mit dem Geständnis des Angeklagten, seiner Bereitschaft einer therapeutischen Aufarbeitung und dem Bestehen von sozialen Bindungen begründet. Zudem war V. nicht vorbestraft und saß fast sieben Monate in Untersuchungshaft. Die Überprüfung des Urteils und seiner Begründung habe aber nun zu der Entscheidung geführt, das Revisionsverfahren mangels Erfolgsaussichten nicht durchzuführen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.