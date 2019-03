9. März 2019, 03:21 Uhr Missbrauchsserie in Lügde Sonderermittler: Polizist aus Lippe wegen Kinderpornografie vorbestraft

Der Beamte arbeitet in jener Polizeibehörde, die zunächst mit den Untersuchungen zu der Missbrauchsserie in Lügde betraut war. Die Ermittler dort sollen gravierende Fehler gemacht haben - mittlerweile ist ein Sonderermittler eingesetzt.

Der wegen Beschaffung und Besitzes von Kinderpornografie verurteilte Polizist war nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums nicht mit dem Fall Lügde befasst.

Der Sonderermittler stieß bei seinen Nachforschungen auf zwei weitere Beamte in Lippe, die in der Vergangenheit negativ aufgefallen waren.

Bei den Untersuchungen zum Polizeiskandal von Lügde ist der Sonderermittler auf den Fall eines Beamten gestoßen, der wegen Kinderpornografie vorbestraft ist. Der Polizist sei 2011 wegen des Besitzes und Beschaffens von Kinderpornografie verurteilt worden, berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger unter Berufung auf das nordrhein-westfälische Innenministerium. Demnach beantragte die zuständige Behörde damals die Entlassung des Polizisten - das zuständige Gericht hielt jedoch eine Degradierung für ausreichend. Der Beamte wurde herabgestuft und in die Kreispolizeibehörde Lippe versetzt.

Ein Ministeriumssprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Beamte weiter im Dienst sei. Allerdings soll er nicht in die Untersuchungen zum Missbrauchsfall in Lügde oder andere Ermittlungen eingebunden sein.

Auf einem Campingplatz in Lügde an der Landesgrenze zu Niedersachsen wurden nach bisherigen Ermittlungen seit 2008 mindestens 31 Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren in mehr als 1000 Fällen Opfer sexuellen Missbrauchs. Der Fall hatte sich zu einem Ermittlungsskandal ausgeweitet: 155 Datenträger, die im vergangenen Dezember bei dem 56 Jahre alten Hauptverdächtigen sichergestellt worden waren, sind seit Wochen spurlos verschwunden. Der Leiter der Direktion Kriminalität in der Lippener Behörde musste dehalb bereits seinen Posten räumen.

Behörde soll "Vorgeschichte" von Beamten künftig berücksichtigen

Nachdem der Fall des einschlägig vorbestraften Beamten aus Lippe bekannt wurde, ordnete NRW-Innenminister Herbert Reul dem Kölner Stadt-Anzeiger zufolge an, nach weiteren Sexualdelikten innerhalb der Behörde zu forschen. Der Sonderermittler stieß dabei auf einen weiteren Fall, bei dem ein Beamter in seinem privaten Badezimmer heimlich eine Videokamera installiert hatte. Zudem wurde ein Vorgang aus dem Jahr 2013 entdeckt, bei dem ein Tutor eine Kommissaranwärterin belästigt hatte. Beide Beamte sind weiter im Dienst.

Der Zeitung zufolge wies das Innenministerium die Behörde im Kreis Lippe aber an, "beim aktuellen und künftigen Einsatz der Polizeibeamten ihre Vorgeschichte zwingend zu berücksichtigen". Sie dürften zum Beispiel nicht in Bereichen arbeiten, die sich mit Sexualdelikten beschäftigen.

Neben der Polizei stehen mittlerweile auch die Sozialbehörden in der Kritik, die die Pflegetochter des mutmaßlichen Haupttäters Andreas V. betreuten. Hier gab es offenbar gravierende Versäumnisse. So sollen Vorwürfe gegen "Addi", wie der Hauptverdächtige auf dem Campingplatz genannt wurde, nicht weiterverfolgt worden sein. Wie der Spiegel berichtete, will ein Opferanwalt deshalb die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verklagen. Es gehe im Rahmen der sogenannten Amtshaftungspflicht um Schmerzensgeld und Schadenersatz für ein von ihm vertretenes zehnjähriges Opfer. "Hätten die Behörden nur ansatzweise ihre Arbeit ordentlich gemacht, wäre meiner Mandantin und anderen Kindern ihr Leid erspart geblieben."