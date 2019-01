30. Januar 2019, 11:48 Uhr Lügde in Ostwestfalen Mindestens 23 Kinder auf Campingplatz sexuell missbraucht

Kriminalhauptkommissar Gunnar Weiß spricht bei der Pressekonferenz in Detmold zu weiteren Details der Ermittlungen.

Im nordrhein-westfälischen Lügde sind den Ermittlern zufolge mindestens 23 Kinder sexuell missbraucht worden.

Die mehr als 1000 Einzeltaten ereigneten sich demnach auf einem Campingplatz.

Die Polizei stellte etwa 14 Terabyte kinderpornografisches Material sicher, sie befürchtet weitere Opfer.

Von Jana Stegemann , Detmold

Der ostwestfälische Ort Lüdge im Kreis Lippe ist regional bekannt für einen Osterbrauch, an dem 300 Kilo schwere brennende Eichenräder einen Hang hinuntergerollt werden. In den überregionalen Schlagzeilen ist die 9500-Einwohner-Gemeinde jedoch seit gestern wegen unfassbarer Geschehnisse, die sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft auf dem Campingplatz von Lügde (sprich: Lüchte) abgespielt haben.

Im Zeitraum von zehn Jahren sollen dort mehr Mädchen und Jungen sexuell missbraucht worden sein. Drei Beschuldigte sitzen wegen des Verdachts des sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs und der Herstellung und Verbreitung kinderpornografischen Materials in Untersuchungshaft. Das teilte Jacqueline Kleine-Flaßbeck von der Staatsanwaltschaft Detmold auf einer Pressekonferenz mit. Es handelt sich demnach um einen 56-Jährigen aus Lügde, einen 48-Jährigen aus Stade und einen 33-Jährigen aus Steinheim. Alle Taten seien auf dem Campingplatz in Lügde begangen worden, sagte Kleine-Flaßbeck. Dort lebte der 56-Jährige seit Jahrzehnten als Dauercamper.

Der Leiter der neunköpfigen Ermittlungskommission, Gunnar Weiß, präzisierte die Tatvorwürfe. Insgesamt seien 23 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren missbraucht worden. Die Zahl der Opfer könne allerdings noch steigen: "Es ist wohl nur die Spitze des Eisberges", so Weiß. Bei Durchsuchungen sei umfangreiches kinderpornografisches Material sichergestellt worden, insgesamt etwa14 Terabyte Daten, die von der Ermittlungskommission auszuwerten seien. Darauf sei unter anderem der Missbrauch in Lügde festgehalten worden. Die Ermittler gehen von mehr als 1000 Einzeltaten aus. "Bei der Auswertung der Daten stehen wir erst am Anfang", sagte Weiß.

Ins Rollen gebracht hatten die Ermittlungen Hinweise auf den sexuellen Missbrauch einer Sechsjährigen im Jahr 2018. Das Mädchen war eine Freundin des Pflegekindes, das in der Obhut des festgenommenen 56-Jährigen war. Er gilt als Hauptverdächtiger. Ein weiterer Strang der Ermittlungen bezieht sich auf mögliche Fürsorgeverletzungen durch Behörden.