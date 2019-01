30. Januar 2019, 11:48 Uhr Lügde in Ostwestfalen Mindestens 23 Kinder auf Campingplatz sexuell missbraucht

Im nordrhein-westfälischen Lügde sind den Ermittlern zufolge mindestens 23 Kinder sexuell missbraucht worden.

Die mehr als 1000 Einzeltaten ereigneten sich demnach auf einem Campingplatz.

Die Polizei stellte etwa 14 Terabyte kinderpornografisches Material sicher, sie befürchtet weitere Opfer.

Von Jana Stegemann , Detmold

Der ostwestfälische Ort Lügde im Kreis Lippe ist regional bekannt für einen Osterbrauch, an dem 300 Kilo schwere brennende Eichenräder einen Hang hinuntergerollt werden. In den überregionalen Schlagzeilen ist die 9500-Einwohner-Gemeinde jedoch seit gestern wegen unfassbarer Geschehnisse, die sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft auf dem Campingplatz von Lügde (sprich: Lüchte) abgespielt haben.

Im Zeitraum von zehn Jahren sollen dort mindestens 21 Mädchen und zwei Jungen sexuell missbraucht worden sein. Drei Beschuldigte sitzen wegen des Verdachts des sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs und der Herstellung und Verbreitung kinderpornografischen Materials in Untersuchungshaft. Das teilte Jacqueline Kleine-Flaßbeck von der Staatsanwaltschaft Detmold auf einer Pressekonferenz in Detmold mit. Es handelt sich demnach um einen 56-Jährigen aus Lügde, einen 48-Jährigen aus Stade und einen 33-Jährigen aus Steinheim. Alle Taten seien auf dem "Campingplatz Eichwald" in Lügde begangen worden, sagte Kleine-Flaßbeck.

Insgesamt seien dort nach jetzigem Ermittlungsstand 23 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren missbraucht worden, sagte der Leiter der neunköpfigen Ermittlungskommission "Camping", Gunnar Weiß. Die Zahl der Opfer könne allerdings noch steigen: "Es ist wohl nur die Spitze des Eisberges", so Weiß. Dem erfahrenen Ermittler bricht während der Pressekonferenz mehrmals die Stimme, wer wirkt trotz seiner Professionalität sehr angefasst. Dieser Fall sei für die Kreispolizeibehörde Lippe kein Alltag, die zuständigen Ermittler und Ermittlerinnen arbeiteten daher mit sehr hohem Engagement und quasi rund um die Uhr, so Weiß. "Klar, geht uns so ein Fall auch nahe." Man sei eben nicht nur Kriminalist, "sondern auch Mensch".

Bei Durchsuchungen auf dem Campingplatz und in Wohnungen sei umfangreiches kinderpornografisches Material sichergestellt worden, insgesamt etwa14 Terabyte Daten, die von der Ermittlungskommission und Experten des LKA ausgewertet werden. Darauf sei unter anderem der Missbrauch in Lügde festgehalten worden. Die Ermittler gehen von mehr als 1000 Einzeltaten aus. "Bei der Auswertung der Daten stehen wir erst am Anfang", sagte Weiß.

Der 56-jährige mutmaßliche Haupttäter lebte seit Jahrzehnten als Dauercamper auf dem abgelegenen Campingplatz in Lügde - erst mit seine Eltern, nach deren Tod alleine. Seit Jahren soll der arbeitslose Mann sich sehr um die Kinder auf und im Umfeld des Campingplatzes bemüht haben. "Die Kinder haben offenbar eine Bezugsperson in den mutmaßlichen Täter gesehen", sagte Gunnar Weiß, Leiter der neunköpfigen Ermittlungskommission "Camping". Der 56-Jährige habe viel getan, um das Vertrauen der Jungen und Mädchen zu gewinnen. Es seien von ihm gemeinsame Ausflüge in Freizeitparks organisiert worden, sowie Quad-Touren und Ausritte mit Pferden. "Der Mann hat eine Wohlfühlatmospähre für die Kinder geschaffen, hat ihnen Geschenke gemacht", so Weiß. Das ging offenbar so weit, dass eine Mutter ihm ab 2016 ihre damals sechsjährige Tochter anvertraute. Die Frau sei mit der Erziehung ihres Kindes überfordert gewesen, teilten die Ermittler mit. 2015 habe das Mädchen bereits hauptsächlich auf dem Campingplatz gelebt. Seit 2016 sei es sogar offiziell die Pflegetochter des 56-Jährigen gewesen. Obwohl es zweimal Hinweise auf Kindeswohlgefährdung an die zuständigen Behörden gegeben habe, sahen die Jugendämter keinen Anlass, das Kind aus der Obhut des Mannes zu nehmen. Auf die Feststellung einer Journalistin auf der Pressekonferenz, das ein heruntergekommener Campingwagen wohl kaum ein adäquater Wohnort für ein kleines Mädchen sei, antwortete der Chef der Ermittlungskommission knapp: "Das stimmt." Derzeit wird deshalb auch gegen die Mitarbeiter der beiden zuständigen Jugendämter von Hameln-Pyrmont und Lippe ermittelt.

Ins Rollen gebracht hatten die Ermittlungen Hinweise auf den sexuellen Missbrauch einer Sechsjährigen im Jahr 2018. Das Mädchen war eine Freundin des damals siebenjährigen Pflegekindes.