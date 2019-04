12. April 2019, 16:44 Uhr Missbrauchsfall in Lügde Abriss-Unternehmen findet weitere Datenträger auf Campingplatz

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall auf einem Campingplatz in Lügde sind weitere Datenträger gefunden worden.

Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR tauchten sie auf, als die Behausung des Hauptverdächtigen abgerissen wurde - nachdem der Tatort offiziell von Polizei und Staatsanwaltschaft freigegeben worden war.

Offen ist, warum die Polizei die CDs und Disketten bei den Durchsuchungen nicht als Beweismittel gesichert hat.

Von Jana Stegemann und Britta von der Heide, Düsseldorf

Nicht weniger als "vollständige Aufklärung" hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) im Fall des tausendfachen sexuellen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde versprochen. Ende Februar kündigte Reul an, die Ermittler würden "an den Orten des Geschehens jeden Stein umdrehen, notfalls wird der Stein auch geröntgt".

Doch zu den Ermittlungspannen im Fall Lügde kommt nun eine weitere dazu: schlampige Spurensicherung. Denn auf der Parzelle des Hauptverdächtigen Andreas V. sind weitere Datenträger gefunden worden - gut zwei Wochen nachdem die Polizei Bielefeld und die Detmolder Staatsanwaltschaft den Tatort freigegeben hatten.

Seit vergangenem Dienstag ist ein örtlicher Abrissunternehmer damit beauftragt, die Behausung des hauptverdächtigen Dauercampers Andreas V. auf dem Campingplatz "Eichwald" in Lügde-Elbrinxen abzureißen. Der Chef des Abrissunternehmens, Christopher Wienberg, fand nach Informationen von SZ, NDR und WDR bei den Aufräumarbeiten an zwei Tagen zufällig fünf weitere Datenträger: drei CDs und zwei Disketten. "Am Anfang war der Abbruch okay, das ist ja unsere Arbeit, wir reißen ja täglich ab. Aber als wir dann in die Wohnwagen rein sind, den Ort selber gesehen haben und dann noch die CDs gefunden haben, das war schon hart. Da ist es uns eiskalt den Rücken runtergelaufen. Wir haben dann sofort die Kripo angerufen", sagte Wienberg.

Ob auf den Datenträgern kinderpornografisches Material gespeichert ist, ist unklar. Der Unternehmer übergab die Datenträger der Polizei Bielefeld, die die Ermittlungen leitet. Beamte seien bei ihm vorbeigekommen, um die Datenträger abzuholen. Die Polizei in Bielefeld bestätigte den Fund. Demnach sei bei den Abrissarbeiten ein Hohlraum freigelegt worden zwischen zwei Bodenplatten. Dieser Ort sei bei den Durchsuchungen vorher mit den zulässigen rechtlichen Mitteln nicht aufgefunden worden.

Wo genau das Material in der Behausung lag, weiß der Mann nicht. Er und seine Mitarbeiter entdeckten es, als sie einen abgebrochenen Teil der Hütte in einen Container luden. Nach Angaben des Unternehmens sind alle Datenträger handschriftlich beschrieben. Eine CD sei auffällig mit einer Jahreszahl, dem Wort "Video" und fünfmal mit dem Buchstaben "x" beschriftet gewesen.

Seit Dezember hatten Dutzende Polizisten und Experten der Spurensicherung die völlig vermüllte und unübersichtliche Behausung, in der Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht und dabei auch gefilmt worden sein sollen, mindestens sechsmal durchsucht. Zunächst im Dezember, nach der Festnahme des Hauptverdächtigen, damals noch unter Leitung der Kriminalpolizei Detmold.

Am 26. Februar musste Innenminister Reul im Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags jedoch äußerst zerknirscht einräumen, dass die Detmolder Ermittler den Wohnwagen des Hauptverdächtigen V. zwar viermal durchsucht hatten, dabei aber nur sehr oberflächlich vorgegangen waren und Bielefelder Ermittler bei einer erneuten Durchsuchung in dem Caravan noch mehr Beweismittel, darunter einen weiteren PC, eine Festplatte und 131 CDs gefunden hatten.

Nachdem mehrere Fehler und Versäumnisse der Polizei öffentlich geworden waren, wurde die Parzelle auf Druck des NRW-Innenministeriums Ende Februar erneut drei Tage lang auseinandergenommen. Es zeigte sich, dass der Tatort schlecht gesichert und Orte wie das Auto oder ein weiterer Campingwagen des Hauptverdächtigen noch nicht durchsucht worden waren. Bei der mehrtägigen Durchsuchung waren Beamte der Staatsanwaltschaft, Polizisten der Einsatzhundertschaft Bielefeld und der neuen Ermittlungskommission "Eichwald" sowie Deutschlands einziger Datenspürhund "Artus" im Einsatz. Der belgische Schäferhund von der Polizei Sachsen erschnüffelte in einer Sesselritze einen USB-Stick mit Beweismaterial; außerdem fanden die Polizisten weitere Datenträger und Unterlagen.

Am 5. und 6. März machten sich die Ermittler erneut zum Campingplatz auf, um einen weiteren Wohnwagen zu druchsuchen. Auch hier wurden sie wieder fündig.

Am vergangenen Dienstag begann dann der geplante Abriss des Tatorts. Für Campingplatzbesitzer Frank Schäfsmeier eine Erleichterung. Er hatte schon Ende Januar gesagt, die Parzelle "so schnell wie möglich dem Erdboden gleichmachen" zu wollen. Die Bretterbude des Hauptverdächtigen werde vollständig abgebaut und entsorgt, hatte Schäfsmeier angekündigt. Er will die Parzelle aber nicht wieder vermieten: "Sie soll eine Grünfläche werden."