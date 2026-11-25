Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, ist in Los Angeles wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials in zwei Fällen formell angeklagt worden. Das legte eine sogenannte Grand Jury fest. Eine solche Gruppe von Geschworenen entscheidet aufgrund von Beweismitteln der Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden kann.

Der im US-Bundesstaat Kalifornien zuständige Staatsanwalt Bill Essayli erklärte, im Falle eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten drohe dem 82-jährigen Markle eine Höchststrafe von bis zu vierzig Jahren. Markle soll in den nächsten Wochen in Los Angeles zur Anklageverlesung erscheinen, sagte Essayli.

Markle, der zuletzt in einer Senioreneinrichtung in Florida lebte, war Anfang November in Florida festgenommen worden. Er befindet sich dort in Untersuchungshaft und hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen.

Laut der Anklage soll Markle unter anderem kinderpornografische Fotonegative besessen haben, darunter auch von einem Kind, das jünger als zwölf Jahre war. Ermittler, so hieß es, waren informiert worden, dass der Verdächtigte entsprechendes Material auf den Philippinen und in zwei Lagerräumen in Los Angeles aufbewahrte, woraufhin es zu Durchsuchungen kam.

Mutmaßlich belastendes Material auch auf den Philippinen gefunden

Vorige Woche hatten auch die philippinischen Behörden Anzeige gegen den entfremdeten Vater von Herzogin Meghan erstattet. Markle werden dort zwei Fälle der mutmaßlichen Verbreitung, des Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie ein Fall des Besitzes solchen Materials vorgeworfen.

Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, als Markles Sohn Thomas Markle Jr. im Oktober den philippinischen Behörden vier Kisten mit Computern, Mobiltelefonen, Festplatten und alten Videokassetten übergab. Die Datenträger hat er angeblich im früheren Haus seines Vaters in der Provinz Cebu etwa 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gefunden haben.

Herzogin Meghan, 45, die mit Prinz Harry, dem Sohn des englischen Königs Charles, verheiratet ist, hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte „zutiefst bestürzt“ geäußert. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden, hatte sie Ende Oktober mitgeteilt. Sie hat seit langer Zeit ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Thomas Markle war 2018 nicht bei der Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien anwesend. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.