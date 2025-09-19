„Mein Kleines“ nennt die Oberin die junge Ordensfrau. Statt wie ihre Mitschwestern in Einrichtungen des Klosters arbeiten zu dürfen, muss die junge Frau die Oberin überallhin begleiten, den ganzen Tag bei ihr im Büro sitzen, ihr blind gehorchen. Sie muss ertragen, dass ihre Oberin ihr die Strümpfe anzieht und immer wieder zudringlich wird.
Katholische Kirche„Alles im Gehorsam machen, auch wenn man es nicht versteht“
Sie berichten von einer „Art Gehirnwäsche“ und von schwerem sexuellen Missbrauch – eine Studie zeigt, was Ordensfrauen im Kloster alles geschehen ist. Vor allem in sehr abgeschotteten Gemeinschaften.
Von Annette Zoch
Missbrauch in der katholischen Kirche:Schweigen hinter Klostermauern
Viele katholische Bistümer lassen inzwischen die Taten ihrer Priester aufarbeiten. Anders sieht das bei den Orden aus: Bis heute unternehmen die meisten Gemeinschaften wenig bis nichts. Zwei Frauen erzählen.
