24. Juni 2019, 17:57 Uhr Uniklinik Saarland Die Kinder von Homburg

Ein Assistenzarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Saarland in Homburg soll über Jahre etliche Kinder sexuell missbraucht haben.

Die Eltern der betroffenen Kinder wurden nicht informiert.

Auch nicht, als das Klinikum eine Anzeige gegen den Mann erstattet und die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hatte.

Von Moritz Geier

Es war nicht nur eine Erklärung, die das Universitätsklinikum des Saarlands in Homburg am Montag veröffentlichte, es war das Eingeständnis eines fatalen Versäumnisses. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz versuchten die Verantwortlichen am Montagnachmittag zu erklären, was da dramatisch schiefgelaufen ist an ihrem Klinikum. Es geht um mutmaßlichen Kindesmissbrauch in erheblichem Ausmaß und um den Verdacht, dass die betroffene Institution die Vorfälle unter den Tisch gekehrt hat, nachdem der mutmaßliche Täter gestorben war.

Das ARD-Magazin "Monitor" hatte am Montagmorgen berichtet, dass ein Assistenzarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Saarland in Homburg über Jahre etliche Kinder sexuell missbraucht haben soll. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden zudem nicht informiert, auch nicht, als das Klinikum eine Anzeige gegen den Mann erstattet und die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hatte.

Der Assistenzarzt arbeitete zwischen 2010 und 2014 am Universitätsklinikum des Saarlandes. "Monitor" zufolge soll er mehrere Kinder an intimen Körperzonen behandelt haben, was aus medizinischer Sicht gar nicht nötig gewesen sei und zudem nicht zu seinen Aufgaben gehört habe. Die Behandlungen soll er als Routineuntersuchungen dargestellt haben, so bestätigte es das Uniklinikum mittlerweile selbst.

Warum informierte niemand die Betroffenen?

Laut "Monitor" habe der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik das Verhalten des Arztes Ende 2014 zur Anzeige gebracht und der Staatsanwaltschaft Saarbrücken zudem Patientendaten mutmaßlicher Opfer als mögliche Beweismittel übergeben. Das Klinikum kündigte damals das Beschäftigungsverhältnis mit dem Arzt fristlos.

Aber warum, und es ist diese Frage, die das Klinikum nun in Erklärungsnot bringt, warum informierte niemand die Betroffenen? Warum behielt man einen so folgenschweren Verdacht für sich? Der Direktor des Klinikums, Wolfgang Reith, erklärte, leitend sei für das Klinikum die Erwägung gewesen, "dass mit einer Information über eventuell nicht medizinisch notwendige Untersuchungshandlungen den Patientinnen und Patienten mehr geschadet als genutzt werde, wenn als normal empfundene Untersuchungen nachträglich in einem anderen Licht erscheinen."

In seiner Erklärung schreibt Reith, dass es in diesem Jahr nach "einer erneuten Bewertung" der Vorgänge zu einem Umdenken gekommen sei. Man sei dabei dem Rat eines anerkannten Jugendpsychiaters gefolgt und habe "unter Wahrung des Kinder- und Opferschutzes" entschieden, dass eine Information der Betroffenen und auch der Öffentlichkeit erfolgen müsse. Man wolle nun "aufklärend tätig" werden. Zudem stellte das Uniklinikum den Betroffenen Betreuungsangebote in Aussicht.

2016 starb der beschuldigte Arzt

Die Ermittlungsbehörden verwiesen am Montag auf die Rechtsgrundlage, die es ihnen nicht erlaubt hätte, die Betroffenen über die Ermittlungen zu informieren. Wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken der SZ auf Nachfrage mitteilte, befassten sich die Ermittlungen nach der Anzeige des Uniklinikums 2014 mit der angeblichen Behandlung von 34 Kindern, alle unter dem Alter von 14 Jahren. 2016 starb der beschuldigte Arzt, die Ermittlungen wurden daraufhin eingestellt. Bis dahin konnte laut Staatsanwaltschaft "keine konkrete Tat individualisiert werden". Die Eltern der in der Klinik behandelten Kinder seien nicht informiert worden, weil eine rechtliche Grundlage dafür gefehlt habe. "Nach den für die Staatsanwaltschaft maßgeblichen Vorschriften der Strafprozessordnung wäre Voraussetzung einer Mitteilung gewesen, dass die Kinder den Status "Verletzte" gehabt hätten". Dies sei bis zum Tod des Beschuldigten nicht der Fall gewesen.

Allerdings gab es gegen den Mann bereits Verdachtsmomente, bevor das Klinikum ihn 2014 anzeigte. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, erstatte 2013 bereits ein Jugendamt Anzeige gegen den Mann, weil er privaten Kontakt zu einem 12-jährigen Patienten gehalten habe. Auslöser für den Verdacht sei demnach eine Korrespondenz zwischen dem Kind und dem Arzt via Facebook gewesen. Auch dieses Verfahren sei jedoch eingestellt worden, weil sich keine konkrete Tat feststellen ließ. "Der Inhalt der Korrespondenz hatte für sich betrachtet keine strafrechtliche Relevanz. Das Kind verneinte bei einer Befragung sexuelle Kontakte zu dem Beschuldigten", so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zeigte sich erschüttert

Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft gegen den mutmaßlichen Missbrauchstäter handfeste Beweise vorliegen. Denn nachdem die Staatsanwaltschaft 2014 nach der Anzeige der Uniklinik ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hatte, wurden elektronische Geräte des Mannes durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft sicherten die Ermittler beim Beschuldigten elektronische Datenträger, auf denen sie Bilddateien fanden, die "sexuellen Missbrauch von Kindern gemäß § 176 StGB darstellten." Die Bilder seien außerhalb der Klinik aufgenommen worden und hätten "keinen Bezug zu Untersuchungshandlungen" am Klinikum.

Laut Staatsanwaltschaft seien durch die Bildaufnahmen drei Geschädigte identifiziert worden, worauf zwei weitere Verfahren eingeleitet worden seien. Die gesetzlichen Vertreter dieser drei Kinder seien informiert worden, weil sich ein konkreter Tatverdacht ergeben habe. Wie "Monitor" berichtet, war der Tatverdächtige zudem in der Jugendarbeit tätig, auch hier soll es Hinweise auf sexuellen Missbrauch gegeben haben, unklar sei jedoch das Ausmaß.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zeigte sich erschüttert. "Wenn ein solcher Verdacht im Raum steht, muss umgehend eine lückenlose Aufklärung erfolgen", sagte er am Montag. Das Wohl der Kinder stehe dabei für ihn an erster Stelle.