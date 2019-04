16. April 2019, 18:28 Uhr Missbrauch in Lügde Zerstörtes Beweismaterial

Geräteschuppen des Hauptverdächtigen Andreas V. auf dem Campingplatz in Lügde.

Die Polizei hat einen Schuppen in Lügde erst untersucht, nachdem Abrissarbeiter vor Ort waren. Sind Beweise verloren gegangen?

Von Britta von der Heide/Jana Stegemann, Lügde/Düsseldorf

Im Fall des mutmaßlich tausendfachen Missbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde hat es offenbar eine weitere Ermittlungspanne gegeben: Möglicherweise ist Beweismaterial unwiederbringlich zerstört worden. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ haben Polizei und Staatsanwaltschaft einen Geräteschuppen des Hauptbeschuldigten erst durchsucht, nachdem der Verschlag von einem Abrissunternehmer drei Tage zuvor ausgeräumt worden war.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montagabend erwähnen die Ermittler das nicht. Sie erklärten, bislang nicht gewusst zu haben, dass die kleine Hütte in direkter Nähe zur Parzelle dem Hauptverdächtigen zuzuordnen sei; der Campingplatzbesitzer besteht jedoch darauf, die Ermittler frühzeitig darüber informiert zu haben.

Der Unternehmer Christopher Wienberg aus Bad Pyrmont hatte den Auftrag für den Abriss der Behausung des 56-jährigen Dauercampers Andreas V. erhalten, nachdem der mutmaßliche Tatort Ende März nach mindestens sechs polizeilichen Durchsuchungen freigegeben worden war. Der 29-Jährige sagte, seine Mitarbeiter und er hätten aus dem Schuppen mehrere Kisten herausgetragen und in Container mit Abrissschutt geworfen, sie aber nicht geöffnet: "Es ist ja eigentlich auch nicht unsere Aufgabe, nach Spuren hier zu suchen. Oder zu gucken, ob irgendwo was vergessen wurde."

Die Container mit dem Schutt wurden zu einer Müllverbrennungsanlage gefahren. Die zuständige Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold teilten auf Anfrage mit, dass sie nichts von den Kisten wüssten und der Schuppen auch von weiteren Personen benutzt worden sei. Reporter von NDR, WDR und SZ hatten sich bei den Behörden am Montagnachmittag nach dem Schuppen erkundigt; auch diese Frage war nicht beantwortet worden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung teilten sie allerdings später mit, sie hätten "im Rahmen von Ermittlungen" einen Geräteverschlag festgestellt. Bei der Durchsuchung seien nur Werkzeuge und Metallschrott gefunden worden, keine Beweismittel.

Bauarbeiter haben in den vergangenen Tagen mehrfach Datenträger im Schutt gefunden - darunter auch eine CD, auf der sich laut Polizei "Kinderpornografie befinden könnte, die aber nicht in Zusammenhang mit den Ermittlungen steht".