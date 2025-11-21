Fatima Bosch , 25, Miss Mexiko, wurde in Thailand zur neuen Miss Universe gekrönt. Vor zwei Wochen bei einem Vorbereitungsevent in Bangkok war es ausgerechnet rund um die 25-Jährige zu einem Eklat gekommen: Mehrere Teilnehmerinnen verließen die Veranstaltung aus Solidarität, nachdem Bosch vom thailändischen Organisator Nawat Itsaragrisil vor versammelter Runde scharf zurechtgewiesen wurde. Nawat, Direktor von Miss Universe Thailand, beschuldigte Bosch, einen Termin versäumt zu haben und stellte ihre Professionalität infrage. Immer wieder forderte er sie auf, still zu sein, als sie sich verteidigen wollte. Als Bosch protestierte, rief er die Sicherheitskräfte. Ein Video davon ging viral und löste Empörung aus.

(Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa)

Ariana Grande, 32, Schauspielerin, hat sich stimmlich gesteigert. „Ich habe monatelang jeden einzelnen Tag geübt. Noch bevor ich überhaupt zum ersten Casting gegangen bin“, erzählte die Schauspielerin und Sängerin der Bild über ihre Rolle als Glinda im Film „Wicked“. „Und ehrlich gesagt: Dahinter steckte auch Angst. Die Angst, nicht genug für die Rolle zu sein.“ Auf Aufnahmen ihrer ersten Probe für den Musicalfilm „hört man noch so viel Unsicherheit“, sagte sie. Ihre Stimme sei rau, dünn und voller Zweifel gewesen. Aber „jede Woche wurde sie ein bisschen klarer, ein bisschen mutiger“, so die 32-Jährige.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Palina Rojinski, 40, Moderatorin und Schauspielerin, will anderen Frauen Mut machen. Auf Instagram teilte sie eine Gewalterfahrung, über die sie bisher noch nie gesprochen habe: In jungen Jahren sei ihr von einem Partner Gewalt angetan worden. „Es war eine schwierige Zeit in meinem Leben und ich habe mich gefühlt wie im Schleudergang“, erzählt Rojinski. Sie habe es erst nicht glauben wollen und an ein Versehen geglaubt. Habe den Fehler bei sich gesucht. Es sei ihr peinlich gewesen. Weil sie bald sehr viele blaue Flecken gehabt habe, sei sie irgendwann nicht mehr viel rausgegangen. „Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat keine sozialen Grenzen. Falls es dir da draußen gerade so ähnlich geht – möchte ich dir Kraft geben und dich ermutigen etwas an deiner Situation zu ändern. Du musst es nicht aushalten und du darfst dir Hilfe holen“, schreibt Rojinski. Am 25. November ist der sogenannte Orange Day, mit dem die UN auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht.