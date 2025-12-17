Zum Hauptinhalt springen

FinnlandWie Miss Finnland einen Rassismus-Skandal auslöste

Lesezeit: 3 Min.

Sarah Dzafce musste ihren Titel als Miss Finnland abgeben.
Sarah Dzafce musste ihren Titel als Miss Finnland abgeben. (Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP)

Sarah Dzafce postete ein Foto, auf dem sie ihre Augen schräg nach oben verzieht. Der Vorfall hat diplomatische Turbulenzen mit asiatischen Ländern ausgelöst – und die Schönheitskönigin ist ihr Krönchen los.

Von Alex Rühle, Helsinki

Alles fing an mit einem Foto auf Social Media. Das zeigt die diesjährige Gewinnerin der Miss-Finnland-Wahl Sarah Dzafce, wie sie ihre Augen zu Schlitzen auseinanderzieht. Ihr Text dazu lautete: „Lasst uns chinesisch essen gehen.“

Zur SZ-Startseite

Santa-Tourismus
:Wer hat’s erfunden?

Wenn man sich nur lange genug unterhält mit dem einzig wahren Weihnachtsmann, erfährt man Erstaunliches. Etwa über den Klimawandel. Ein Besuch im schweineteuren „Santa Park“ im finnischen Rovaniemi.

SZ PlusVon Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite