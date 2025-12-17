Alles fing an mit einem Foto auf Social Media. Das zeigt die diesjährige Gewinnerin der Miss-Finnland-Wahl Sarah Dzafce, wie sie ihre Augen zu Schlitzen auseinanderzieht. Ihr Text dazu lautete: „Lasst uns chinesisch essen gehen.“
FinnlandWie Miss Finnland einen Rassismus-Skandal auslöste
Lesezeit: 3 Min.
Sarah Dzafce postete ein Foto, auf dem sie ihre Augen schräg nach oben verzieht. Der Vorfall hat diplomatische Turbulenzen mit asiatischen Ländern ausgelöst – und die Schönheitskönigin ist ihr Krönchen los.
Von Alex Rühle, Helsinki
