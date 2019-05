20. Mai 2019, 10:49 Uhr Atlanta US-Milliardär will Kredite für Hunderte Studenten übernehmen

Die Gesamtkosten für die 396 Studienabgänger beliefen sich auf bis zu 40 Millionen Dollar, sagt Uni-Präsident David Thomas.

Der US-Unternehmer Robert F. Smith will nun die Studienkredite der Absolventen des Abschlussjahrgangs 2019 tilgen.

Abschlussfeiern bieten ja in der Regel viel Grund zum Feiern. Der tosende Applaus nach einer Rede des Unternehmers Robert F. Smith vor Absolventen des Morehouse College in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, war dann doch ungewöhnlich laut und euphorisch.

In seiner Rede hatte der US-Milliardär angekündigt, die Studienkredite des gesamten Abschlussjahrgangs 2019 zu tilgen. Seine Familie wolle ein Stipendium einrichten, um die Schulden von knapp 400 Studenten abzubezahlen, damit die Absolventen unbelastet in ihren nächsten Lebensabschnitt starten könnten.

Der Umfang der Studienkredite für die 396 Absolventen belaufe sich auf bis zu 40 Millionen Dollar, sagte der Präsident der Universität, David Thomas, dem Sender CNN. Bei dem Geld handele es sich um ein "befreiendes Geschenk": Es gebe den Uni-Absolventen "die Freiheit, ihren Träumen zu folgen".

Im Morehouse College betrugen die Studiengebühren für das akademische Jahr 2017/18 etwa 25 055 Dollar, heißt es auf dem Universitäts-Vergleichsportals College Simply. Der New York Times zufolge beliefen sich die durchschnittlichen Studienschulden auf 32 000 US-Dollar. Die Darlehen haben meistens eine Laufzeit von zehn Jahren, allerdings bräuchten die meisten Studenten länger, um sie komplett zurückzuzahlen.

Traditionell nimmt das Morehouse College viele Schwarze auf

Der Morehouse-Absolvent Aaron Mitchom sagte der Nachrichtenagentur AP, dass er nun sein Darlehen in Höhe von 200 000 Dollar nicht zurückzahlen müsse. Ich war geschockt, sagte der 22-Jährige, wir haben alle geweint. In dem Moment ist eine riesige Last von mir abgefallen.

Robert F. Smith ist Gründer von Vista Equity Partners, einer Private-Equity- und Risiko-Kapital-Investment-Firma, die unter anderem Software-Start-ups finanziert. Der 56-Jährige ist der reichste Schwarze in den USA und hat Forbes zufolge ein persönliches Vermögen von fünf Milliarden Dollar.

Das 1867 gegründete Morehouse College ist eine Privatuniversität für Männer. Die Bildungsinstitution ist die bekannteste von den etwas mehr als hundert historisch afroamerikanischen Colleges und Hochschulen, die traditionell ausschließlich oder mehrheitlich schwarzen Studierenden vorbehalten sind. Auf der Morehouse-Absolventen-Liste stehen berühmte Namen wie der des Bürgerrechtlers Martin Luther King oder des Regisseurs Spike Lee.