Miley Cyrus, 29, US-Popsängerin, hat durch einen Fauxpas neue Mode-Optionen entdeckt. Bei ihrer Silvestershow hatte sie mit einem verrutschten Oberteil zu kämpfen. Wie Fernsehaufnahmen zeigen, hielt sich Cyrus beim Lied "Party in the U.S.A." das knappe silberweiße Top vor der Brust fest und verschwand dann hinter die Bühne. Nach einigen Momenten, in denen ihre Band weiterspielte, kam sie schließlich mit einem roten Jackett zurück. Sie habe noch nie so viel Kleidung auf einer Bühne angehabt, scherzte sie.

Daniel Craig, 53, britischer Schauspieler, zieht mit James Bond gleich. Das britische Königshaus, das zum neuen Jahr in den "New Year Honours" traditionell Hunderte mit Orden und Auszeichnungen ehrt, machte Craig zum Companion of the Order of St. Michael and St. George, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Dieselbe Ehre, die oft Diplomaten zuteil wird, hält auch der fiktive Bond in den Büchern von Ian Fleming (1908-1964) und den Filmen. Craig war nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton und Pierce Brosnan der sechste offizielle Bond-Schauspieler, in diesem Jahr war er in "Keine Zeit zum Sterben" zum letzten Mal als Agent 007 im Kino zu sehen.

Amber Heard, 35, US-Schauspielerin, hat ihren Hund nach Australiens Vizepremierminister benannt. Heard hatte 2015 australische Quarantäne-Gesetze verletzt, als sie bei der Einreise in Queensland mit einem Privatjet ihre beiden Yorkshire Terrier Boo und Pistol bei der Zollbefragung nicht angegeben hatte. Zwischen Australiens damaligem Landwirtschaftsminister Barnaby Joyce und Heards damaligem Mann Johnny Depp war es dadurch zu einer Streiterei gekommen. "Die Hunde sollen sich zurück in die USA verziehen oder sie riskieren, eingeschläfert zu werden", hatte Joyce gesagt. Depp bezeichnete den Politiker als "verschwitzen, dickbäuchigen Mann aus Australien". In einem Tweet stellte Heard jetzt ihren neuen Hund vor, den sie Barnaby Joyce taufte. Der BBC zufolge reagierte der echte Joyce, mittlerweile Vizepremierminister, entspannt. Er empfinde "ein echtes Erfolgsgefühl, dass ich immer noch in ihrem Kopf bin, während ich sie schon lange vergessen habe".

Nicolas Cage, 57, Thespier, möchte nicht mehr als "Schauspieler" bezeichnet werden. Das Wort "actor" klinge anmaßend und überheblich, sagte Cage in einem Podcast des Variety-Magazins. "Für mich impliziert es immer ,Oh, er ist ein großartiger Schauspieler, daher ist er ein großartiger Lügner'." Das englische Wort "thespian" - das ebenfalls Darsteller bedeutet und sich auf Thespis, den Begründer der griechischen Tragödie, bezieht - gefalle ihm besser. Es bedeute, "dass du in dein Herz gehst oder in deine Fantasie oder dein Gedächtnis oder deine Träume und daraus etwas hervorholst, um mit dem Publikum zu kommunizieren".