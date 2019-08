Lennard Thiesen

Der Schlangenfan, 15, ist glücklich, dass er seinen Tigerpython wieder um den Hals legen kann. Am vergangenen Mittwoch war das drei Meter lange Tier aus dem Garten der Familie entkrochen. Nun ist "Chantal" zurück. "Wir haben uns sehr gefreut, dass sie wieder da ist", sagte der 15-Jährige aus Tornesch im Kreis Pinneberg der dpa. Er hatte die Schlange am Samstagmorgen selbst auf dem Nachbargrundstück entdeckt, nachdem die Feuerwehr ihre Suche bereits eingestellt hatte. Chantal rekelte sich in der Sonne. Sorgen hatte sich die Familie nicht gemacht: Tigerpythons seien gutmütig und nicht aggressiv, erklärte der Vater, ein Tierarzt. (Foto: dpa)