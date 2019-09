In 63 Prozent der Mehrpersonenhaushalte, in denen mindestens ein Mensch einen Migrationshintergrund hatte, wurde im vergangenen Jahr überwiegend deutsch gesprochen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag auf Basis des Mikrozensus 2018 mit. In sieben Prozent der Haushalte war Türkisch die überwiegend gesprochene Sprache, gefolgt von Russisch (fünf Prozent), Polnisch und Arabisch (jeweils drei Prozent). Welche Sprache hauptsächlich verwendet wird, hängt den Daten zufolge vor allem davon ab, wie viele Menschen mit ausländischer Herkunft in dem Haushalt leben. So wurde in 95 Prozent der Haushalte, in denen nur ein Bewohner einen Migrationshintergrund hat, zumeist deutsch gesprochen. Bei Haushalten, in denen alle Mitglieder ausländischer Herkunft waren, betrug der Wert nur noch 44 Prozent. Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.