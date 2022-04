Mike Tyson, 55, US-Box-Legende, hatte einen "Zwischenfall" in einem Flugzeug. So drückt es zumindest sein Sprecher aus: "Leider hatte Herr Tyson auf einem Flug einen Zwischenfall mit einem aggressiven Passagier, der anfing, ihn zu belästigen und der eine Wasserflasche auf ihn warf", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ein im Internet kursierendes Video bestätigte er nicht direkt. Darin ist ein Mann zu sehen, der auf eine andere Person einprügelt. Nach Darstellung des Promi-Magazins TMZ handelt es sich bei dem Mann um Tyson. Auch Fotos des angeblich Verprügelten verbreiteten sich rasant. Das Image, sich nicht komplett unter Kontrolle zu haben, begleitet Tyson seit 25 Jahren, als er in einem Boxkampf seinem Kontrahenten Evander Holyfield ein Stück vom Ohr abbiss.

Detailansicht öffnen (Foto: Taylor Jewell/AP)

Nicolas Cage, 58, US-Schauspieler, will seine Tochter nach einer Beatles-Legende benennen. "Ich werde ein kleines Mädchen haben", sagte der 58-Jährige, der aus früheren Beziehungen bereits zwei Söhne (16 und 31 Jahre) hat, in der "Kelly Clarkson Show". Cage und seine Frau Riko Shibata hatten im Januar öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. "Ihr Name wird Lennon Augie sein. Augie nach meinem Vater. Und ich werde sie sicher Lennie nennen", erklärte Cage. Neben seinem Vater August Coppola - Bruder des Regisseurs Francis Ford Coppola - inspirierte ihn Musiker John Lennon zu dem Namen.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/IMAGO/Political-Moments)

Hendrik Wüst, 46, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, hat seine Frau zuerst via Wahlplakat beeindruckt. Das erzählte Wüst rund dreieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in einem Interview mit dem Magazin Bunte. Auf die Frage, wie er seine Frau kennengelernt habe, sagte der Regierungschef: "In einer Kneipe, ganz in der Nähe hier vom Landtag. Katharina erkannte mich von einem Wahlplakat, das ihr offenbar gefiel." Wüst tritt am 15. Mai als Spitzenkandidat der CDU zur Landtagswahl an.