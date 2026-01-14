Die Drexel Avenue in Los Angeles, Stadtteil Beverly Grove, ist eine typische Hollywood-Adresse. Hier wohnen die, die sich ein 140-Quadratmeter-Häuschen inklusive 600-Quadratmeter-Garten für 7000 Dollar im Monat leisten können. Gewöhnlich also: Leute aus der Filmbranche nach ihren ersten Erfolgen. Die Gegend ist jeweils zehn Minuten Taxifahrt von den Hollywood-Treffpunkten in Beverly Hills (Chateau Marmont) oder Miracle Mile (Met Him at a Bar) entfernt, in L. A. also absolute Filetlage. Genau da, Hausnummer 6520, wohnte bis Jahresende die Hollywood-Legende Mickey Rourke. Man kann diese Adresse ruhig nennen, seit ein paar Tagen ist sie Symbol der Debatte über das Wohlbefinden von Rourke.
Er pöbelt gegen Hollywood, hat keinen festen Wohnsitz mehr, und Fans spenden ihm Geld. Wie kann ein Filmstar wie Mickey Rourke plötzlich pleite sein?
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
