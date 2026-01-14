Die Drexel Avenue in Los Angeles, Stadtteil Beverly Grove, ist eine typische Hollywood-Adresse. Hier wohnen die, die sich ein 140-Quadratmeter-Häuschen inklusive 600-Quadratmeter-Garten für 7000 Dollar im Monat leisten können. Gewöhnlich also: Leute aus der Filmbranche nach ihren ersten Erfolgen. Die Gegend ist jeweils zehn Minuten Taxifahrt von den Hollywood-Treffpunkten in Beverly Hills (Chateau Marmont) oder Miracle Mile (Met Him at a Bar) entfernt, in L. A. also absolute Filetlage. Genau da, Hausnummer 6520, wohnte bis Jahresende die Hollywood-Legende Mickey Rourke. Man kann diese Adresse ruhig nennen, seit ein paar Tagen ist sie Symbol der Debatte über das Wohlbefinden von Rourke.