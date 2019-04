2. April 2019, 08:36 Uhr Rolling Stones Herz-OP bei Jagger Grund für Konzertabsagen

Mick Jagger will schnellstmöglich zurück auf die Bühne (im Bild beim Konzert in Berlin im Juni 2018). Zunächst aber muss er sich einer Operation unterziehen.

Wie nun bekannt wurde, muss sich Mick Jagger noch in dieser Woche am Herzen operieren lassen. Er soll eine neue Herzklappe bekommen.

Am Wochenende hatten die Rolling Stones ihre Fans darüber informiert, dass sich der für April geplante Start ihrer Nordamerika-Tour verschieben würde.

Mick Jagger hat seinem Herzen viel abverlangt, fünf Jahrzehnte Rock'n'Roll, Konzerte als Hochleistungssport bis ins Rentneralter. Eine Herzklappe macht nun nicht mehr mit. Am Freitag, so bestätigt das US-Musikmagazin Rolling Stone einen Bericht der britischen Sun, muss sich der Frontman der "Rolling Stones" in New York einer Operation unterziehen, bei der er eine neue Herzklappe erhalten wird.

Am vergangenen Samstag hatte die Rockband ihre anstehenden Konzerte in Nordamerika verschoben, mit Verweis auf den Gesundheitszustand ihres Frontmanns. Ärzte hätten dem Sänger geraten, derzeit keine Konzerte zu spielen, hieß es, da er medizinische Behandlung benötige. Die Ärzte erwarten aber, so hieß es in offiziellen Statements der Band auf Twitter und Facebook, eine "vollständige Genesung".

Jagger bat seine Fans um Entschuldigung. "Ich hasse es, euch zu enttäuschen", schrieb er am Samstag. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich die Tournee verschieben muss, aber ich werde sehr hart dafür arbeiten, so schnell wie möglich auf die Bühne zurückzukehren." Sein Band-Kollege Keith Richards sprach am Sonntag auf Twitter von einer "großen Enttäuschung für alle". Aber man müsse sich um "die Sache" kümmern und werde bald wieder auftreten. "Mick, wir sind immer für dich da", ergänzte der Gitarrist. Viele Fans zeigten sich in den sozialen Medien wegen Jaggers Gesundheitszustand besorgt.

Neue Termine sollen in Kürze veröffentlicht werden

Die Rolling Stones, die für Hits wie "Satisfaction" und "Brown Sugar" bekannt sind, hatten für April, Mai und Juni 17 Auftritte in den USA und Kanada geplant. Das erste Konzert der Tour sollte am 20. April stattfinden. Die neuen Daten für den letzten Teil ihrer "No-Filter"-Tournee, die 2017 in Europa begonnen hatte, will die Gruppe in Kürze verkünden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jagger wegen einer Erkrankung Auftritte absagen muss. 2016 strichen die Rolling Stones ein ausverkauftes Konzert in Las Vegas, weil Jagger an einer Kehlkopfentzündung litt. Auch Keith Richards war schon für Absagen verantwortlich, allerdings als Folge von Unfällen: 2006 musste die Band Shows verschieben, nachdem Richards im Urlaub von einer Kokosnuss-Palme gefallen war. 1998 konnte Richards nicht auftreten, weil er in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut von einer Leiter gestürzt war.