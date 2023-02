In den USA sind an der Universität von Michigan drei Menschen erschossen worden. Fünf Menschen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, einige seien lebensgefährlich verletzt, teilt die Polizei mit. Ein Schütze habe am Montagabend (Ortszeit) in einem Saal der Universität das Feuer eröffnet. Nach den ersten Schüssen soll es laut Polizei an einem weiteren Ort auf dem Campus zu einer zweiten Attacke gekommen sein.

Der verdächtige Angreifer sei mittlerweile tot, teilte die Polizei auf Twitter mit. Es bestehe keine Gefahr mehr, der Ausnahmezustand sei aufgehoben worden. Der Verdächtige sei an einer selbst zugefügten Wunde gestorben und wurde außerhalb des Campus gefunden, so die Polizei. Sie untersucht, was das Motiv für die Schießerei gewesen sein könnte.

Der Verdächtige sei als maskierter Mann beschrieben worden, der ein Gewehr getragen habe, sagte Chris Rozman, der stellvertretende Polizeichef der Universität. Man wisse nicht, ob der Schütze eine Beziehung zur Universität habe.

Zur Identität des mutmaßlichen Täters wurden keine Angaben gemacht. Laut Polizeiangaben gibt es nur einen Verdächtigen. Zunächst war der Schütze auf der Flucht. "Weglaufen, verstecken, kämpfen", hieß es in einer ersten Warnmitteilung der Universität an Studierende und Angestellte.

Die Universität von Michigan wird laut der offiziellen Webseite von mehr als 50 000 Studierenden besucht. Der Campus erstreckt sich demnach über mehr als 21 Quadratkilometer.